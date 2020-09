Sabato 26 settembre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la terza puntata di Tu si que vales. Il programma è condotto da Belen Rodriguez assieme a Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Come di consueto a giudicare le esibizioni dello show del sabato sera sono Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. La giudice popolare invece è Sabrina Ferilli.

Tu si que vales diretta 26 settembre 2020, terza puntata, tutte le esibizioni

Il primo ad esibirsi nella terza puntata di Tu si que vales è Alessandro Massimo Baviera, di 5 anni.

Il bambino suona la batteria, in parte gliel’ha insegnato suo padre. Alessandro si esibisce sulle note dei System of a down, gruppo heavy metal. Il piccolo è un vero talento, suona lo strumento con disinvoltura. Meritatissimi i quattro sì e la standing ovation da parte del pubblico.

Claudio Andreotti, pensionato, è un appassionato di magia. Ed ha seguito un corso durato 1 anno. Presenta un classico gioco di carte nel quale deve indovinare la carta misteriosa. Il signore viene accolto nella Scuderia di Gerry Scotti.