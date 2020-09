Ballando con le stelle 26 settembre, diretta, scaletta, ordine di uscita, cast

Questa sera, sabato 26 settembre, Rai 1 trasmette in diretta dalle 20:35 la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Dopo lo stop a Samuel Peron, malato di Covid-19, lo show di Milly Carlucci perde anche Raimondo Todaro. Il programma va in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, per la regia di Luca Alcini.

Ballando con le stelle 26 settembre, diretta seconda puntata senza Raimondo Todaro

L’edizione 2020 di Ballando con le Stelle verrà ricordata, probabilmente, come una delle più incerte di sempre. Durante la settimana, il maestro Raimondo Todaro ha subito un intervento d’urgenza di appendicite e non lo vedremo nella seconda puntata. È in buone condizioni, ha iniziato la convalescenza, ma non può in alcun modo essere della partita. Elisa Isoardi, dunque, gareggia da sola. Il regolamento non lo vieta, eppure è la prima volta che succede nelle quindici edizioni dello show.

Un’altra sorpresa arriva dal maestro Samuel Peron. Il ballerino è positivo al coronavirus da inizio settembre, quando i controlli hanno fermato sia lui che Daniele Scardina. Negativo un primo tampone nei giorni scorsi, con il secondo è stata riscontrata una nuova positività ed è costretto a rimanere ancora a casa.

Per quanto riguarda la gara, le coppie ancora in lizza restano tredici:

Barbara Bouchet – Stefano Oradei

Lina Sastri – Simone Di Pasquale

Rosalinda Celentano – Samuel Peron

Vittoria Schisano – Marco De Angelis

Elisa Isoardi – Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini – Maykel Fonts

Tullio Solenghi – Maria Ermachkova

Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi

Paolo Conticini – Veera Kinnunen

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina

Antonio Catalani – Tove Villfor

Costantino Della Gherardesca – Sara Di Vaira

Gilles Rocca – Lucrezia Lando.

Nessun eliminato nella prima puntata, vinta da Paolo Conticini e Veera Kinnunem, proprio davanti a Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Molto bene anche Rosalinda Celentano con Tinna Hoffmann e Vittoria Schisano con Marco De Angelis.

In giuria, tornano Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Li affiancano Alberto Matano e Roberta Bruzzone, che assegnano il bonus tesoretto a fine puntata. Inoltre, da questa edizione ci sono i Tribuni del popolo, tre celebrità in rappresentanza dei telespettatori vista l’assenza di pubblico in studio.

Infine, ricordiamo che da quest’anno il pubblico può votare solo tramite i canali social della trasmissione.

La diretta

In collegamento con il Tg1, condotto da Emma D’Aquino, Milly Carlucci e Paolo Belli confermano che i Ballerini per uno notte di questa sera saranno i Ricchi e Poveri.

In apertura di siretta, Milly Carlucci aggiorna i telespettatori sulle ultime novità. Conferma i miglioramenti di Raimondo Todaro e poi si collega con Samuel Peron. Il ballerino spiega che dovrà aspettare altri dieci giorni prima di far un ulteriore tampone.

Intanto, la conduttrice ricorda al pubblico che Paolo Conticini ed Elisa Isoardi iniziano la gara con 10 punti di bonus. Li hanno guadagnati con i piazzamenti ai primi due posti nella classifica di sabato scorso. Subito dopo, in pista sfilano le coppie, presentate una ad una prima di accomodarsi nella Sala delle stelle.

Presentazione speciale per Elisa Isoardi. Milly Carlucci conferma che gareggerà da sola e spiega che per regolamento almeno la celebrità deve gareggiare. Per quanto riguarda i maestri, devono comunque partecipare in qualche modo alla preparazione e all’esibizione.

Arriva anche il messaggio di Raimondo Todaro dall’ospedale, che incoraggia la Isoardi e le dimostra tutto il suo affetto.

Poi, la presentazione della giuria, dei commentatori a bordo campo e dei Tribuni del popolo. È tutto pronto per l’inizio della gara.

Prima di aprire la busta con i nomi della coppia che apre le danze, Carolyn Smith parla da presidente di giuria. Avverte i concorrenti: da stasera saranno più severi che mai.

Ballando con le Stelle 26 settembre, diretta, ballano Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi

La prima coppia ad esibirsi a Ballando con le Stelle 26 settembre è quella composta da Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi. Ninetto Davoli ricorda ancora la sua infanzia difficile e la sua carriera. E dedica l’esibizione ai genitori. Spiega di aver pensato molto a loro prima di iniziare.

Ballano un charleston su Azzurro di Adriano Celentano.

Carolyn Smith (voto 0) : “Questa settimana un pochettino meglio, più sciolto. Sembri un ragazzino che non cresce”. Guillermo Mariotto (voto 0): “Ha ballicchiato”. Selvaggia Lucarelli (voto 5): “Milly, per toccare un picco di sobrietà dovresti far ballare lui e Alessandra Mussolini. Nella clip sei stato vero, durante il ballo allegro, ora sei tornato un buffone. Decidi tu chi vuoi essere. Così sei noioso, pesante e volgare”.

Ivan Zazzaroni (voto 4): “Ninetto, c’era l’idea, ma solo l’idea. Hai fatto ginnastica”. Fabio Canino (voto 4) : “Mi ha colpito la clip, perché eri tu. Somigli a Richard Gere, per uscire dal personaggio perché non fai Ufficiale e gentiluomo?”. Totale 13 punti.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono la seconda coppia in gara. Scardina ricorda quando è partito da solo per New York senza niente e i sacrifici fatti per diventare quello che è.

Ballano una coreografia di danza moderna su Un senso di Vasco Rossi.

Carolyn Smith 6: “Sollevamenti stupendi, la cosa che mi piace di te è che hai coraggio di mostrarti, di non perdere la mascolinità mostrandosi per come sei”. Fabio Canino 6: ” Hai un gran coraggio, ti fidi ciecamente di lei e andrai avanti”. Ivan Zazzaroni 7: “Mi piace come ti sei speso”. Selvaggia Lucarelli 7: “Comincio a capire perché hai fatto effetto a donne molto desiderate. Sei migliorato. Non hai naturalezza, ma hai grinta e impegno”. Guillermo Mariotto 5: “Stasera mi sembravi un po’ ammaestrato, comandato a bacchetta dalla Kuzmina“. Totale 31 punti.

Ballando con le Stelle 26 settembre, diretta, ballano Barbara Bouchet e Stefano Oradei

Terza coppia in gara: Barbara Bouchet e Stefano Oradei. All’esordio si era mostrata tesa, ma stasera sembra essere più tranquilla: “Io ballo per le mie nipotine e questa settimana sono tranquilla”. In realtà, il video introduttivo mostra qualche momento di cedimento. Ballano uno slowfox su New York, New York di Frank Sinatra.

Carolyn Smith 3: “Una grande signora, un’eleganza…Vai avanti così”. Fabio Canino 6: “Mi è molto piaciuta, la vedo Barbie reginetta della festa, sei bellissima. Hai fatto un bel passo in avanti ed eri rilassata”. Guillermo Mariotto 2: “Ho trovato che avesse la grazia e la leggerezza della Germania. L’insieme colpiva l’immaginario”. Ivan Zazzaroni 6, Selvaggia Lucarelli 6. Totale 23 punti.