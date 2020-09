Stasera in tv 28 settembre 2020. Rai 3 propone Presa Diretta. Rai 2 trasmette l’ultima puntata della nuova edizione di Boss in incognito. Su Canale 5 prosegue la messa in onda del Grande Fratello Vip 5. A seguire, tutta la programmazione prevista per stasera.

Stasera in tv 28 settembre 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 sono proposti dalle 21.25 il settimo e l’ottavo episodio della seconda stagione di Nero a metà. Gli episodi si intitolano Quanto è difficile cambiare e Un gioco pericoloso. La serie ha come protagonista Claudio Amendola nel ruolo dell’ispettore Carlo Guerrieri. Accanto a lui il vice ispettore Malik Soprani. Nei due episodi in onda questa sera Guerrieri continua le indagini per scoprire chi ha ucciso l’agente Paolo e la sua collaboratrice Olga.

L’ultima puntata di Boss in incognito è prevista alle 21.20 su Rai 2. Il dott. Renato Lenzi, Amministratore Delegato dei parchi europei parte del Gruppo Dolphin Discovery, si infiltra in incognito fra i suoi dipendenti nei parchi Aquafelix e Zoomarine; entrambi siti sul litorale romano. Con lui, novità della nuova edizione 2020, si infiltra anche il conduttore della trasmissione: Max Giusti.

Rai 3, invece, manda in onda alle 21.20 le inchieste e i servizi di Presa diretta. Il programma di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona propone temi di stringente attualità anche nelle aree grigie dell’informazione, laddove altri programmi non arrivano.

Stasera in tv 28 settembre 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.25 è in onda Quarta Repubblica. Il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro questa sera ospita, fra gli altri, Giovanni Toti, neo-rieletto presidente della Regione Liguria e Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’ISTAT, per parlare della difficile situazione economica del paese. Il comico Gene Gnocchi propone, come di consueto per la nuova edizione, un intervento satirico.

Canale 5 trasmette una nuova puntata in diretta di Grande Fratello Vip, a partire dalle 21.20. Dopo il coming out di Gabriel Garko che venerdì è entrato nella casa per svelare il proprio orientamento sessuale, si preannuncia un’altra puntata all’insegna di colpi di scena.

Infine, The Foreigner è il titolo del film in onda dalle 21.20 su Italia 1. L’umile proprietario di un ristorante (Jackie Chan) nella Chinatown di Londra, si confronta con una banda di malviventi irlandesi: dei terroristi responsabili della morte di sua figlia. Quando il sistema giudiziario fallisce, infatti, decide di farsi giustizia da solo.

I programmi La7, TV8 e Nove

La7 propone il film Il petroliere, a partire dalle 21.15. La storia è ambientata in California, fine XIX-inizio XX secolo. Grazie a un suggerimento azzeccato, il modesto minatore Daniel Plainview si arricchisce moltissimo in breve tempo smerciando petrolio. Ma più diventa ricco, più il suo sistema di valori morali viene meno.

Gli episodi 7 e 8 di Gomorra la serie, terza stagione, sono su Tv8 dalle 21.30. Si intitolano Sangue del mio Sangue e Guerra aperta. Ciro torna a Scampia con Genny, ma entrambi sanno che, nonostante adesso le cose vadano bene, una guerra è prossima allo scoppiare…

Invece, su NOVE è in onda alle 21.25 The untouchables – Gli intoccabili, un classico dei Mafia-Movies. Il poliziotto Eliot Ness riceve il difficile compito di fermare nientemeno che Al Capone. La missione, apparentemente impossibile, avrà invece successo.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema Canale 304 è trasmesso dalle 21.00 il film d’animazione Pets 2: vita da animali. La storia del film, come del suo predecessore, parte da una semplice domanda: che succede quando lasciamo i nostri animali da soli a casa?

Infine, Sky Cinema Canale 307 propone alle 21.00 il film The Ramen Girl – Un’americana a Tokyo. Lasciata dal fidanzato storico, poco dopo aver deciso di cambiare vita e seguirlo fino a Tokyo, Abby non ha abbastanza soldi per tornare in America. Così, cerca e trova lavoro in un Ramen Bar, un chiosco dove si riscopre appassionata dalla cucina tradizionale giapponese.