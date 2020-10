Fratelli di Crozza, il one man show del comico genovese Maurizio Crozza, è in onda questa sera, 2 ottobre, su NOVE. Giunto alla terza puntata della nuova edizione, Crozza ha già proposto numerosi nuovi personaggi che si aggiungono al suo già vasto repertorio.

Fra le imitazioni più riuscite di questa edizione il professor Alberto Zangrillo primario di Terapia Intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano e medico personale di Silvio Berlusconi. Inoltre Mattia Binotto, Team Manager Scuderia Ferrari Formula 1. Meno convincente la maschera di Lucia Azzolina, ministro dell’istruzione.

Non mancano imitazioni già proposte in passato: Beppe Grillo, Matteo Salvini, Luca Zaia, Irene Pivetti, Vincenzo De Luca. Nonché, la parodia di Vittorio Feltri, che tradizionalmente è proposta alla fine di ogni puntata.

Fratelli di Crozza 2 ottobre, la diretta

La puntata di stasera inizia con l’imitazione di Matteo Salvini, che di recente ha rilasciato numerose dichiarazioni riguardo il suo prossimo processo, per il caso Gregoretti. Il video è girato in formato “selfie”, proprio come quelli registrati dal vero Matteo Salvini. Crozza-Salvini elenca tutti i luoghi dove si recherà per rilasciare dichiarazioni. “La sinistra mi manda a processo per aver difeso i confini del paese, i bambini, le nonne, i caseifici, i taleggi, di cui vado ghiotto.” dichiara Crozza-Salvini.

Durante il monologo seguente a tema Salvini, una risata si alza da dietro una macchina da presa. Poi un applauso, che coinvolge tutti i tecnici in studio. “E’ già qualcosa, è già qualcosa” scherza Crozza, a cui evidentemente manca avere i suoi “fratelli”, il suo pubblico come audience dal vivo.

Il discorso vira alla gestione delle Regioni, e inizia una parodia di Attilio Fontana, presidente della Lombardia, e Giulio Gallera, ministro della sanità e della previdenza della regione Lombardia. Il caso delle forniture sanitarie in Lombardia non sono ancora stati chiariti.

“Ci tengo a dire che sarò al suo fianco al processo…” esclama Crozza-Gallera durante una finta intervista con Andrea Zalone “Ma quale processo?” chiede incredulo Crozza-Fontana. “Quello che ti faranno, è sicuro. Ti vengo anche a trovare in carcere!” continua Gallera. Il siparietto si conclude con Crozza-Fontana che colpisce Crozza-Gallera per impedirgli di parlare ancora della vicenda.

Fratelli di Crozza 2 ottobre, l’imitazione di Alberto Zangrillo

Il monologo successivo riguarda la situazione dell’emergenza Covid nel mondo. Dal presidente USA Trump e sua moglie contagiati, alle problematiche nella gestione delle partite di calcio della Serie A. “Ma io sono tranquillo, perché c’è la nuova creatura mitologica metà epidemiologo, e metà assessore in Puglia: Pierluigi Lopalco” dichiara Crozza. Di recente, Lopalco ha affermato in un’intervista che crede alcune delle dichiarazioni di Zangrillo avessero finalità strumentali; e che “Zangrillo non è un esperto.”.

“Non è che Zangrillo se la sarà presa?” si chiede Crozza, prima di iniziare la parodia proprio del professor Alberto Zangrillo. In effetti, il vero dottor Zangrillo ha risposto a Lopalco. “Ho pubblicato una 40ina di articoli, il professor Lopalco solo uno” ha affermato Alberto Zangrillo a Non è l’Arena su La7.

“Se va a vedere il dottor Zangrillo su Scopus vedrà che ho pubblicato 100 articoli, un film, due miniserie su Netflix. Ello, Lopalco, lo trova alla voce elettrauto” afferma Crozza-Zangrillo. Che nel corso dell’imitazione non smette mai di attaccare l’assessore Lopalco per le sue dichiarazioni. “Ci sono medici di livello alto, come me, intermedio, basso, ci sono infermieri, portantini e poi quelli che svuotano i bidoni dei pannoloni usati. In clinica li chiamiamo comunemente i Lopalco.” conclude Crozza-Zangrillo.

La parodia di Flavio Briatore

“Io e te siamo clinicamente amici, no? Siamo a 5 minuti di distanza, sentiamoci. Che ne so, se ti serve una battuta da fare a Formigli io ci sono. Così se mi viene un ictus, poi siamo pari. Mica mi devi mettere nella suite di Berlusconi, mi basta la cabina armadio nella stanza di Briatore…” afferma Crozza, dando inizio a un nuovo monologo su Flavio Briatore. L’imprenditore negli ultimi giorni ha proseguito nella pubblicazione di video e opinioni intense che coprono un vastissimo ventaglio di argomenti. Poco dopo, inizia l’imitazione di Flavio Briatore.

Come e più del solito, Crozza-Briatore ha difficoltà a esprimere frasi sensate, lascia i concetti a metà, usa i termini coniati da lui stesso “Blablati” “Son Genti Matti“. Poi, Crozza-Briatore parla della riapertura del Billionaire e di altre sua attività. “Sono invidiosi, mi han fatto mettere un massimo di temperatura per entrare di 32.2, possono entrare solo i gechi!” urla Crozza Briatore.