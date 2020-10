Tale e Quale Show 2 ottobre, diretta, scaletta, ordine di uscita, imitazioni

Alle 21.25 di questa sera, venerdì 2 ottobre, su Rai 1 va in onda la terza puntata in diretta di Tale e Quale Show. Per il varietà condotto da Carlo Conti è la decima edizione, con un cast di dieci celebrità chiamato a sfidarsi per nove puntate complessive. Obiettivo, imitare al meglio star della canzone italiana e internazionale. Il giudice speciale della serata è il comico e imitatore Ubaldo Pantani.

Tale e Quale Show 2 ottobre, le imitazioni della terza puntata

Ecco le imitazioni che vedremo nella terza puntata del 2 ottobre, annunciate da Carlo Conti sul finire della scorsa serata:

Virginio – George Michael

– George Michael Sergio Muniz – Maurizio Vandelli

– Maurizio Vandelli Francesca Manzini – Giusy Ferreri

– Giusy Ferreri Barbara Cola – Adele

– Adele Francesco Paolantoni – Mino Reitano

– Mino Reitano Carolina Rey – Britney Spears

– Britney Spears Carmen Russo – Raffaella Carà

– Raffaella Carà Pago – Fabrizio Moro

– Fabrizio Moro Giulia Sol – Elodie

– Elodie Luca Ward – Barry White

Sette giorni fa ha vinto Barbara Cola, con un’imitazione sorprendente di Tina Turner. La Cola si contende con Pago, Giulia Sol e Virginio anche le prime posizioni della classifica generale. Invece, nelle retrovie della graduatoria annaspano Luca Ward, Francesco Paolantoni e Carmen Russo.

A giudicarli, sempre la giuria capitanata da Loretta Goggi, con Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Stasera, insieme a loro come quarto giudice speciale ci sarà Ubaldo Pantani.

Inoltre, ricordiamo che a supportare i concorrenti c’è una squadra di quattro coach. Emanuela Aureli cura la mimica e le sfumature della voce. Mentre, Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci curano la parte vocale. Infine, il Maestro Pinuccio Pirazzoli e la sua orchestra suonano dal vivo le canzoni, cantate rigorosamente in diretta dagli imitatori.

L’edizione 2020 di Tale e Quale Show è iniziata con ottimi risultati negli ascolti. Tuttavia, del programma si parla anche per i frequenti fenomeni di blackface. Parliamo dell’atto di dipingersi la pelle di nero per imitare persone nere. È successo nella scorsa puntata con Barbara Cola e Giulia Sol, oltre che a Francesco Paolantoni nella prima. Al di là delle buone intenzioni, che in questo caso sono indiscutibili, la pratica è considerata offensiva in buona parte del mondo. Perché ricorda spettacoli diffusi negli USA, in cui si irridevano le persone nere.

In ogni caso, Carlo Conti ha difeso fermamente la scelta: “L’obiettivo dello show è solo quello di tributare grandi artisti attraverso le imitazioni”.

La diretta

Carlo Conti apre la diretta di Tale e Quale Show del 2 ottobre scherzando con Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Chiede se hanno passato bene i rispettivo compleanni, il 29 e 30 settembre scorsi.

Poi, presenta il giudice speciale Ubaldo Pantani, che in quanto ad imitazioni ha poco da imparare. Scalda i telespettatori scherzando con Panariello e imitando Roberto D’Agostino.

In studio tornano anche i 97 telespettatori scelti, seduti in platea secondo le regole del distanziamento sociale e con una mascherina trasparente.

Alla jingle machine, invece, torna Gabriele Cirilli. Stasera nei panni di Achille Lauro, ricordando la performance a Sanremo 2020 con tutina e mantello.

La prima ad esibirsi nella diretta del 2 ottobre è Francesca Manzini, che imita Giusy Ferreri. Nell’anteprima, tutta la delusione per l’imitazione sottotono della scorsa settimana. Probabilmente, dice, soffre le aspettative riposte su di lei. In effetti, è forse la più dotata nelle imitazioni.

Questa sera canta Jumbo, uno degli ultimi tormentoni della Ferreri, e fa un ottimo lavoro. “Hai reso bene la sua voce senza farne una caricatura”, le dice Vincenzo Salemme.

Tale e Quale Show 2 ottobre, diretta – Raffaella Carrà telefona in diretta

Seconda protagonista della serata è Carmen Russo. Imita Raffaella Carrà nel Tuca Tuca. Sembra aver superato l’amarezza per la partenza difficile in questa edizione e dice di volersi solo divertire. Spera di ricevere sul palco la sorpresa di Enzo Paolo Turchi, che ballò il Tuca Tuca proprio con la Carrà nel 1971.

E la sorpresa si concretizza: Enzo Paolo Turchi si esibisce con la moglie. Alla fine, lo stupore raddoppia, perché Raffaella Carrà telefona in diretta Tale e Quale Show per complimentarsi con loro. “Era più sciolta lei”, scherza con Paolo Turchi.

Poi, Loretta Goggi la ringrazia per gli auguri di compleanno e le racconta che al momento della torta, la sera della festa, l’hanno celebrata con la sua Tanti auguri.