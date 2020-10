Venerdì 2 ottobre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la sesta puntata di GF Vip 5 con Alfonso Signorini.

Il televoto di questa sera è stato annullato in quanto un concorrente è a rischio espulsione. I telespettatori dovevano infatti decidere chi salvare tra Massimiliano Morra, Denis, Francesco, Tommaso, Maria Teresa e Guenda, Adua e Dayane.

GF Vip 5 diretta 2 ottobre, sesta puntata

La sesta puntata del GF Vip 5 inizia con il riassunto da parte del conduttore dei temi che verranno affrontati nel corso della diretta.

Si collega poi con i Vip per ripercorre ciò che accaduto durante la settimana, sia nella Casa che nel cucurio, dove sono stati rinchiusi Morra,Zorzi e Myriam Catania. I tre protagonisti, isolati dal resto dei compagni, hanno espresso un parere su tutti i concorrenti. Myriam Catania è fermamente convinta che possa vincere Stefania Orlando, che è molto competitiva. Mentre per Zorzi Andrea Zelletta non prende mai una posizione. Infine Francesco Oppini viene considerato il “capobranco”.

GF Vip 5 Denis Dosio

Alfonso Signorini convoca Denis Dosio in confessionale. Il conduttore rimprovera il giovane influencer perché poche ore fa si è lasciato scappare una bestemmia.

Il fatto è ovviamente grave e da condannare ed anche se Denis si è reso subito conto di aver sbagliato. Il Grande Fratello oltre ad aver annullato il televoto, di cui era uno dei protagonisti, ha deciso di squalificarlo dal gioco.