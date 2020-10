Stasera in TV 3 ottobre 2020, Programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Stasera, sabato 3 ottobre 2020, in tv spiccano i due show di prima serata, Ballando con le Stelle e Tu sì que vales. Sugli altri canali, vanno in onda per lo più film e serie tv. Fanno eccezione Rai 5, che propone uno spettacolo di Ale e Franz, Real Time con Dr. Pimple Popper e NOVE con Spaccio capitale.

Stasera in TV sabato 3 ottobre 2020 – Programmi e film Rai 1 e altri canali Rai

Sabato 3 ottobre, su Rai 1 alle 20:35 va in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci. Ancora 12 le coppie in gara, dopo l’uscita di Barbara Bouchet e Stefano Oradei nella scorsa puntata. Tuttavia, i due hanno la possibilità di rientrare giocandosi un ripescaggio. In giuria, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Di fianco a loro, Roberto Bruzzone ed Alberto Matano, che assegnano un bonus ai concorrenti.

Su Rai 2, stasera alle 21:20 c’è la serie tv S.W.A.T., episodi 7 e 8 della stagione 3. Si intitolano Corsa ai soldi e Nella tana del leone.

Segue, alle 22: 40, il telefilm Bull. L’episodio La giurata numero otto è il numero 14 della stagione 4.

Mentre, su Rai 3, alle 21:45 c’è il film Questione di Karma. Di Edoardo Falcone, con Elio Germano e Fabio De Luigi. Giacomo viene da una famiglia ricca, è colto e la morte del padre suicida lo ha avvicinato all’esoterismo. Secondo un santone, il padre si è reincarnato in Mario e lui inizia a frequentarlo, accorgendosi presto che è un impostore pieno di debiti.

Su Rai 4, alle 21:20, va in onda il thriller Kill Chain – Uccisioni a catena. La sparatoria tra due killer in una locanda di terz’ordine innesca una serie di regolamenti di conti. Con Nicolas Cage e Ryan Kwanten.

Rai 5, propone alle 21:15 lo spettacolo Tanti lati latitanti, di Ale e Franz. Un’indagine comica sulle sfaccettature dei rapporti umani.

Rai Movie programma alle 21:10 il film di fantascienza The Core. Il nucleo della Terra si blocca e genera tempeste magnetiche.

Infine, su Rai Premium alle 21:20 c’è I fantasmi di Portopalo, con Beppe Fiorello. Ispirato alla storia vera di un naufragio di migranti avvenuto nel 1996.

Stasera in TV sabato 3 ottobre 2020 – Programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Stasera, la prima serata di Canale 5 inizia alle 21:34 con la quarta puntata di Tu sì que vales. Conducono Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria, a scovare talenti più o meno sorprendenti, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Invece, su Italia 1, alle 21:20 c’è L’Era glaciale – In rotta di collisione. Quinto capitolo della fortunata serie animata.

Mentre, Rete 4 propone alle 21:30 il film Die Hard – Vivere o morire. Quarto capitolo della saga con Bruce Willis.

Su 20, alle 21: 10, va inonda il film Inception, quattro volte premio Oscar con Christopher Nolan alla regia e Leonardo Di Caprio nel cast. Dom Cobb è un ladro particolare, che penetra nel subconscio delle persone. Utilizza quest’abilità non solo per carpire i segreti più nascosti ma anche per manipolare la vita interiore delle vittime.

Iris, alle 21:10, prosegue il ciclo Serial thriller con il celebre Frantic, con Harrison Ford. Alla regia Roman Polanski, con le musiche di Ennio Morricone.

Invece, Cine 34 programma alle 21;14 il western Cipolla colt, di Enzo Castellari.

Inoltre, su Italia 2, alle 21:12 c’è l’horror Clown.

La 5 manda in replica alle 21:05 la seconda puntata settimanale del GF Vip 5.

Infine, su Mediaset Extra prosegue la diretta h24 dalla casa del GF Vip 5.

Programmi e film su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Sabato 3 ottobre 2020, La7 manda in onda, alle 21: 15, Il Socio. Un thriller con Tom Cruise come protagonista nei panni di un giovane avvocato senza scrupoli.

Mentre, su La7d alle 21:30 c’è la serie tv I misteri di Parigi – Mistero al Mouline Rouge.

Real Time, alle 21:30, trasmette Dr. Pimple Popper, con gli episodi 1 e 2 della stagione 1.

Invece, NOVE propone alle 21:25 Spaccio capitale. Un reportage da Tor Bella Monaca, alla periferia est di Roma, dal punto di vista dei Carabinieri impegnati nel controllo delle piazze di spaccio.

Inoltre, su Tv8 alle 21:30 c’è il film thriller La tela dell’assassino, con Samuel L. Jackson.

Cielo, alle 21:15, continua la rassegna del cinema erotico di Tinto Brass con Miranda. Protagonista, Serena Grandi.

Infine, Paromount Netwotk trasmette alle 21:10 Una folle passione, con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper.

Stasera in TV sabato 3 ottobre 2020 – Programmi e film in onda su Sky

Stasera, sabato 3 ottobre 2020, su Sky Uno, alle 21:15, va in onda in replica la terza parte delle Audizioni di X Factor.

Su Sky Atlantic, alle 21:15, c’è la serie tv Yellowstone, con gli episodi 9 e 10 della stagione 2.

Mentre, Sky Arte dedica la prima serata a Robin Williams. Alle 21:15 va in onda in prima tv Artist to icon: Robin Williams. Segue alle 22:05 Nella mente di Robin Williams, documentario della HBO sulla vita del grande attore.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky sabato 3 ottobre, Sky Cinema Uno, alle 21:15 offre Petra. Terzo appuntamento con il giallo in quattro episodi di Maria Sole Tognazzi. Protagonista, Paola Cortellesi.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, va in onda Starman, il docufilm firmato da Claudio Cerasola sull’Astronauta Luca Parmitano.

Inoltre, su Sky Cinema Collection, alle 21.15 c’è Nel centro del mirino, con Clint Eastwood e John Malkovich.

Sky Cinema Family propone alle 21:00 il film d’animazione Billy il koala.

Mentre, Sky Cinema Romance, alle 21:00, va in onda Come farsi lasciare in 10 giorni. Con Kate Hudson e Mattew McConaughey.

Sky Cinema Drama offre alle 21:00 The normal Heart, con Julia Robert e Mark Ruffalo. Una produzione HBO sul tema HIV.

Infine, su Sky Cinema Comedy, alle 21:00, Aldo Baglio è protagonista di Scappo a casa. Per la prima volta in un film senza Giovani e Giacomo, stavolta è affiancato da Angela Finocchiaro.