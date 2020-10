Spot in TV De Fonseca, pubblicità, Adriana Volpe, pantofole

Sugli schermi tv, da qualche giorno è arrivato un nuovo spot di De Fonseca con Adriana Volpe. La pubblicità è a metà tra il classico spot e un messaggio promozionale, più lungo. Lo scopo è lanciare la linea autunno/inverno delle pantofole.

Spot in TV De Fonseca – La protagonista è Adriana Volpe

Nello spot, Adriana Volpe veste i panni di una donna che viaggia molto per lavoro e quando rientra a casa cerca la comodità assoluta per rilassarsi. Certo, la aiutano anche il figlio e il marito, ma il vero toccasana per lei è rappresentato dalle pantofole De Fonseca.

Uno dei rari casi, nel mondo pubblicitario, in cui l’uomo è a casa con il figlio, mentre la donna può realizzarsi professionalmente con serenità. Che possa essere una rappresentazione cercata per scopi commerciali e che nella realtà sia tutto più complesso, sono osservazioni azzeccate. Tuttavia, la scena cerca di andare oltre il solito schema.

Per inciso, il ruolo sembra coerente con gli attuali impegni televisivi della Volpe. Dalla scorsa estate, infatti, ha iniziato una nuova avventura su Tv8, con il rotocalco quotidiano Ogni mattina. Insieme ad Alessio Viola, sta provando a far crescere il programma, che rappresenta una piccola rivoluzione per la rete di Sky.

Con Ogni mattina, Tv8 è entrata nell’arena televisiva in cui a contendersi il pubblico ci sono Storie italiane e Mattino Cinque, oltre a Forum e al nuovo arrivato È sempre mezzogiorno. I risultati negli ascolti, per ora, non ripagano lo sforzo, ma come tutti i grandi cambiamenti avrà quantomeno bisogno di tempo.

Adriana Volpe è arrivata sulla sponda Sky dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Ma soprattutto, dopo l’esperienza decennale a I fatti vostri. Una parentesi chiusa in malo modo, con gli strascichi polemici che continuano a tre anni dall’addio, segnati dai continui scontri a distanza con Giancarlo Magalli.

La pubblicità delle pantofole con Adriana Volpe, il video

Il video della pubblicità De Fonseca inizia con l’immagine di Adriana Volpe che si trascina dietro un trolley. Cammina sui sampietrini con i tacchi, mentre la voce fuori campo esprime il suo desiderio: “Ci sono momenti in cui hai solo voglia di metterti comoda”.

Evidentemente, sta rientrando a casa dopo un viaggio di lavoro. Il figlio, circa dieci anni, guarda fuori dalla finestra e la vede arrivare. Si rivolge al padre di scatto, con entusiasmo: “È arrivata la mamma!”. Corre ad accoglierla, ma prima di andare alla porta, raggiunge la stanza delle scarpe per prenderle le pantofole. Ci sono decine di paia di ciabatte ordinate sulle mensole, una per ogni occasione e per tutti i membri della famiglia.



Il piccolo, scorre fino a trovare quelle con il biglietto ‘Viaggio di lavoro’ e poi scappa alla porta per far trovare alla madre le pantofole. Inoltre, aggiunge un biglietto: “Bentornata mamma, mettiti comoda”.

A quel punto, ad Adriana Volpe non resta che entrare, accomodarsi sul divano e liberarsi con sollievo delle scarpe con i tacchi. Per lei, adesso, esistono solo la comodità rigenerante delle De Fonseca e il calore dell’affetto ricevuto.

Intanto, la pubblicità prosegue con la ricognizione della struttura, dei materiali e delle fantasie che rendono eccezionali le De Fonseca.

La pubblicità si chiude con una scena familiare carica di affetto e di serenità fino all’inverosimile. Un modo per trasmettere la sensazione di comfort e relax associati alle pantofole De Fonseca. Mentre il padre solleva in aria il bambino e insieme giocano divertiti, Adriana Volpe si abbandona sul divano, guardandoli felice e amorevole. Non è la sua vera famiglia, quella della pubblicità, ma la scena rende bene l’effetto.

Infine, si rivolge alla telecamera, sempre sorridente, per esprimere il sollievo che prova grazie alla pantofole: “Stracomodose!”.

Ecco il video della pubblicità.