Rai 2 propone oggi il film dal titolo Dream Hotel: Seychelles. Si tratta di una pellicola di produzione tra Austria e Germania datata 2016.

Il genere è romantico con incursioni nella commedia familiare. La durata è di un’ora e 30 minuti. La visione è aperta ad un pubblico trasversale. Si tratta del quinto tv movie che fa parte della serie di film Dream Hotel.

Dream Hotel: Seychelles film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Otto Retzer. Protagonisti principali sono Markus e Leonie Winter interpretati rispettivamente da Christian Kohlund e Miriam Morgenstern.

Le riprese si sono svolte alle isole Seychelles in alcune delle più belle location della zona dove è ambientato il film. In particolare le isole interessate sono Mae, l’isola principale e la più grande delle Seychelles, e La Digue la più piccola delle principali tre isole abitate.

La produzione è della Lisa Film in collaborazione con ARD Degeto. Il titolo originale è Das Traumhotel – Seychellen.

Markus Winter si reca all’hotel Sainte-Anne alle Seychelles dove sua figlia Leonie è impegnata in uno stage turistico. Markus ha deciso di prendersi un periodo di riposo per scrivere un libro.

Nei primi giorni però la figlia Leonie richiede aiuto al padre per alcune lezioni che fanno parte dello stage. Una volta esauriti i compiti che le ha richiesto Leonie, Markus non avrà molto tempo da dedicare al riposo. Infatti si trova di fronte un’affascinante signora, Helena Kaufmann, che vuole parlargli perché ha un importante rivelazione da fargli.

La Kauffman sostiene di essere la legittima erede di una parte del terreno sul quale sorge l’hotel Sainte-Anne di proprietà della zia Dorothea. La Kaufmann dice di aver ereditato il terreno dal padre scomparso. Markus cerca di chiarire rapidamente l’errore e conduce Helena Kaufmann sul terreno che effettivamente aveva ereditato dal padre.

Markus riesce a persuadere Helena a rintracciare il padre che non vede dall’infanzia. L’uomo non si è mai preso cura della figlia. E adesso è il momento di chiarire non solo le vicende familiari ma anche quelle ereditarie. Markus riesce a far conciliare l’anziano Kaufmann con la figlia che cercava invano da anni.

Il finale del film

Markus deve risolvere anche i problemi di un’altra coppia: Horst e Nora Korner. I due vogliono trascorrere un periodo di relax. E Nora è finalmente felice perché crede che il marito l’abbia trascurata per lavoro.

Purtroppo la vacanza si trasforma in un disastro perché improvvisamente si presenta all’hotel l’ex fidanzato di Nora. Ovviamente si scatena una crisi coniugale che Markus dovrà risolvere con successo. Ma quando finalmente può rilassarsi la zia Dorothea lo richiama e lo manda subito in India.

Dream Hotel: Seychelles – il cast completo

Di seguito il cast del film Dream Hotel: Seychelles e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori