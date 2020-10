Domenica in torna oggi, 4 ottobre con una nuova carrellata di ospiti. L’appuntamento è su Rai 1 alle 14.00 con la padrona di casa Maria Venier che è al suo terzo anno consecutivo di conduzione dopo il suo ritorno in Rai 1.

Domenica in ospiti del 4 ottobre Alessandro Gassmann e Giovanna Mezzogiorno

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier, riprende il suo posto in palinsesto per la quarta puntata del contenitore domenicale della prima rete. Come sempre, protagonisti molti ospiti in studio e in collegamento.

L’attore Alessandro Gassmann interviene in studio per presentare la fiction di Rai1 Io ti cercherò di cui è protagonista. La serie è all’esordio sulla prima rete proprio lunedì 5 ottobre, in prime time. Racconta il drammatico percorso di un padre che perde il figlio. Il corpo viene trovato lungo le rive del fiume Tevere, a Roma. E il caso è archiviato subito come suicidio. Ma il genitore non si rassegna e cerca la verità. E’ aiutato in questa difficile scoperta dalla fidanzata del ragazzo e da una sua amica. Insieme faranno luce su una realtà nascosta ma sconvolgente.

Alessandro Gassmann inoltre si racconta in una ampia intervista.Mette in evidenza il suo rapporto con il padre, e racconta aspetti inediti della figura del grande Vittorio.

L’attrice Giovanna Mezzogiorno, si racconta tra carriera e vita privata, ricordando il papà Vittorio Mezzogiorno grande attore scomparso prematuramente. Successivamente presenta il film Lacci in arrivo nelle sale cinematografiche per la regia di Daniele Luchetti.

La pellicola è stata presentata fuori concorso all’ultimo Festival Internazionale del Cinema di Venezia.E’ una struggente riflessione sui sentimenti.Un racconto familiare basato sui ricordi di una coppia di coniugi in rotta da anni. Lui si era innamorato di un’altra. Ma dopo 30 anni è ancora insieme a lei. E’ la malinconica base dalla quale partire per spostarsi avanti e indietro nel tempo in continui flash back.

Domenica in tra gli ospiti 4 del ottobre il Prof. Francesco Le Foche,

Spazio all’informazione medico-scientifica con il Prof. Francesco Le Foche, immunologo clinico. La presenza dell’esperto è quanto mai indispensabile in un momento di recrudescenza della pandemia legata al Covid 19.

Le Foche si esprime sull’incremento dei casi di positività nell’ultimo mese in Italia e nel mondo. Parla delle nuove misure di controllo e prevenzione che alcune Regioni stanno adottando.E si esprime sulla validità di indossare la mascherina anche all’aperto.

Il talk su Ballando con le stelle

Torna ancora una volta il talk dedicato a Ballando con le stelle di cui è andata in onda la terza puntata. Nel ruolo di opinionisti ci sono: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Platinette e Monica Setta. Presenti in collegamento Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini coi loro rispettivi maestri di ballo.

Anche Domenica in, dunque, fa da corona al dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La scorsa puntata l’Auditel ha assegnato al programma il 21.4%

Ospite musicale è Rocco Hunt che, insieme ad Ana Mena presenta in studio con il singolo di successo ‘A un passo dalla luna’, inciso da ambedue.

La regia è di Flavia Unfer.

Domenica in è fruibile su RaiPlay.