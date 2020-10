A partire dal 6 ottobre torna Le Iene Show. L’appuntamento è tutti i martedì e giovedì in prime time su Italia 1. Molte le novità di questa nuova stagione per il programma ideato da Davide Parenti che è anche capo progetto. In regia Antonio Monti.

Le iene show i conduttori

Come già in passato i conduttori cambiano il martedì e il giovedì.

Il martedì al timone del programma ci sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Sempre in prima serata, a partire dall’8 ottobre si alternano alla conduzione il trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e la squadra femminile formata da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Inchieste, servizi di cronaca e attualità, divertenti scherzi e interviste sono affidati, come sempre al team di autori e inviati.

Gli inviati dell’edizione autunno 2020

Questa volta gli inviati del programma sono: Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini.

Ci sono inoltre Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca. Giulio Golia ha comunicato attraverso i suoi profili social che è risultato positivo al coronavirus. E non potrà essere presente in studio. Aveva già registrato, però, alcuni servizi.

Altri inviati sono: Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri. Infine: Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Le iene show 6 ottobre anticipazione servizi

Uno dei servizi odierni riguarda il caso dell’ex cardinale Becciu ed è realizzato da Gaetano Pecoraro e Riccardo Festinese.

Che è successo in Vaticano nell’ormai famoso “caso Becciu”, l’ex cardinale fedelissimo di Papa Francesco costretto a dimettersi per uno scandalo legato alla gestione finanziaria? Sul sito del programma di Italia 1 si legge: Le Iene sono entrate in possesso di un documento esclusivo da cui risulta che dalla segreteria di stato vaticana – sezione affari generali – è partito mezzo milione di euro destinato a una società estera intestata a una donna. E da altri documenti in nostro possesso risulta che questa donna sia legata da un rapporto fiduciario proprio all’ex cardinale Becciu.

Un altro servizio è sull’emergenza coronavirus e sulla diffusione del virus in tutto il mondo. Attenzione puntata soprattutto sugli Stati Uniti dove sono oltre 200 mila i morti per Covid. Contagiato anche il presidente Donald Trump, che ha sempre minimizzato il pericolo anche rifiutandosi di indossare la mascherina. Ed infatti, uscito dall’ospedale Walter Reed, in cui era ricoverato e giunto alla Casa Bianca, si è tolta ancora la mascherina.

Inoltre ha infranto regole stabilite a livello mondiale dall’Oms, che in Italia sarebbero state punite. Non sembra che questa brutta esperienza lo abbia reso più attento e rispettoso delle regole fissate dall’Oms e valide per tutto il mondo.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.