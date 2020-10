Mercoledì 7 ottobre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la quarta puntata di Temptation Island 8, con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Sette giorni fa, dopo l’abbandono di Anna e Gennaro, è entrata nel reality una nuova coppia: Francesca e Salvo. Inoltre scopriamo come evolverà la storia d’amore di Davide e Serena dopo il falò di confronto.

Temptation Island 8 diretta 7 ottobre, falò tra Davide e Serena

La puntata inizia con la coppia formata da Davide e Serena. La scorsa settimana Davide ha chiesto il falò di confronto in quanto si sta avvicinando al single Ettore. La ragazza si presenta all’incontro.

Davide non le nasconde di essere molto infastidito dai suoi comportamenti. Le rimprovera non solo di essersi relazionata con un altro ragazzo ma anche di indossare abiti troppo scollati. Serena si difende spiegando che ha posto dei freni nella conoscenza con Ettore perché non è interessata ad una eventuale relazione. Ma non le dispiacerebbe frequentarlo in amicizia al di fuori del reality.

Inoltre Serena tende a specificare che la gelosia di Davide non è l’unico problema all’interno della coppia. E’ stanca di vivere un rapporto soffocante e non vuole più vivere come prima.