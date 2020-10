Stasera in Tv giovedì 8 ottobre. Canale 5 manda in onda la quinta puntata del game show Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti. Mentre su Cine34 è previsto il film horror del 1982 Assassinio al cimitero etrusco.

Stasera in Tv giovedì 8 ottobre 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.25, va in onda il programma di attualità Seconda Linea, con Francesca Fagnani ed Alessandro Giuli. I giornalisti non si occupano solo di politica ed economia. Ma puntano l’attenzione anche su temi legati all’ambiente e alla ricerca scientifica. Accanto a loro Nicole Rossi, vincitrice di Pechino Express 2020.

Invece Rete 4, propone un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio. Tra i temi affrontati da Paolo Del Debbio, le tensioni all’interno del Governo e il nuovo Dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del Premier Conte. Ospite il giornalista Vittorio Feltri.

Canale 5, alle 21.00, trasmette il quinto appuntamento di Chi vuol essere milionario? Con Gerry Scotti. Nella scalata delle 15 domande i concorrenti, nel corso del gioco, possono avvalersi di alcuni aiuti: lo “Switch”, “Chiedilo a Gerry”, “Chiedilo al tuo esperto in studio” e il “50 e 50”.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda la seconda puntata della nuova stagione de Le Iene Show. L’appuntamento è ancora bisettimanale, il martedì e il giovedì. Nella puntata del giovedì si alternano alla conduzione Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani con il trio femminile formato da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

Stasera in Tv giovedì 8 ottobre 2020 film e Serie tv sulle reti generaliste

Rai 1, alle 21.25, trasmette l’ultima puntata della serie Nero a metà 2 con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Nell’episodio Verità nascoste Muzo tenta il suicidio dopo aver scoperto che Olga è stata uccisa a causa sua. Ma fortunatamente Carlo riesce a fermalo. Nel frattempo Cristina chiede la separazione dopo aver scoperto il tradimento del marito. Invece nell’episodio La resa dei conti Carlo intuisce che Nusco, molti anni prima, aveva ucciso Xenia. E per tale ragione Sfera, per vendicarsi, vuole ucciderlo.

Infine Rai 3, alle 21.25, manda in onda il film commedia del 2017 La battaglia dei sessi con Emma Stone. Viene raccontata la storica partita di tennis del 1973 disputata da Billie Jean King e l’ex campione americano Bobby Riggs.

I film trasmessi su Rai Movie, Cine34

RaicMovie, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2013, Cose nostre-malavita con Robert De Niro. Il più famoso pentito degli Stati Uniti è costretto ad andare in Francia dopo essere stato inserito nel programma di protezione testimoni. Ma ben presto il suo violento passato si ripresenta.

Infine su Cine34, alle 21.10, va in onda il film horror del 1982, Assassinio al cimitero etrusco con John Saxon. Joan si reca in Italia per indagare sulla morte di suo marito, un archeologo americano. Una volta arrivata nello scavo in cui il coniuge stava lavorando, si ritrova coinvolta in un intricato mistero.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2010, Red con Bruce Williams. La vita di Frank Moses, ex agente della Cia, scorre tranquilla fino a quando un killer si presenta alla sua porta con l’intento di ucciderlo.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,è previsto il film drammatico del 2013, Prisoner con Hugh Jackman. In America due bambine spariscono misteriosamente. Il padre di una di loro rapisce il ragazzo che reputa colpevole dei rapimenti. Mentre l’investigatore Loki, che si occupa del caso, cerca di rintracciare un altro sospettato.

Infine Premium Cinema 3, alle 21.15, manda in onda il film commedia 1992, Le comiche 2 con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. Due comici riescono ad uscire da un enorme manifesto pubblicitario. Una volta entrati nel mondo reale dovranno fare i conti con una serie di disavventure.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film di spionaggio del 2002, The bourne identity con Matt Damon. Un uomo che ha perso la memoria viene ripescato da un peschereccio vicino Marsiglia. Pian Piano ricorda di essere uno spietato killer al servizio della Cia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2018, Cyrano mon amour con Thomas Solievérès. Edmond lavora come drammaturgo, ma sta perdendo l’ispirazione. Quando un attore gli propone un’offerta di lavoro, non sa se accettare in quanto crede di non essere più in grado di produrre opere di successo.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2015, Il regno di Wuba con Jing Boran. Tianyin deve prendersi cura di Wuba, il figlio della regina dei mostri, che è destinato a diventare il nuovo re. Ma quando i due incontrano le cacciatrice Xiaonan la situazione si complica.

Invece Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film azione del 2019, Hollow point punto di non ritorno con Luke Glass. Quando i genitori di Hank vengono uccisi senza un’apparente motivazione, si ritrova coinvolto in un losco giro di criminali che invadono la città.

Infine su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2009, Lies and illusions- intrighi e bugie con Christian Slater. Lo scrittore Wes Wilson viene a conoscenza che la fidanzata, che tutti credono morta, è una spia alla ricerca di una valigetta contenente diamanti rubati.