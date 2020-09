Mercoledì 30 settembre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la terza puntata di Temptation Island 8.

Sette giorni fa Gennaro ha chiesto un falò di confronto straordinario con Anna. E scopriamo se la ragazza ha accettato l’invito. Inoltre entra nel reality una nuova coppia: Francesca e Salvo. Entrambi provengono dalla Basilicata ma abitano a Milano. Stanno insieme da 5 anni e convivono.

Temptation Island 8 diretta 30 settembre, falò straordinario

Nella terza puntata di Temptation Island 8 Alessia Marcuzzi, prosegue il viaggio nei sentimenti delle coppie partecipanti.

Si inizia con il falò di confronto straordinario tra Anna e Gennaro, chiesto dal fidanzato la scorsa settimana. Il ragazzo ha scritto una lettera ad Anna:

“Ti scrivo perché quando parlo di te la mia parte irrazionale prende il sopravvento. Stare nel villaggio ha fatto aumentare le nostre insicurezze e ci siamo mancati di rispetto. Noi non siamo quelli dell’ultimo falò perché ci eravamo focalizzati sulle nostre paure. […] Lasciami entrare nelle tue debolezze anziché vedermi come un nemico. Credimi che sicuramente ho sbagliato ma tutte le volte che sbaglio non è mai per ferirti. Sai, mi ferisci quando credi che voglia sposarti per convenienza”. Dopo la lettura della missiva, Gennaro ammette che tra loro ci sono dei problemi. Ma possono superarli insieme.

Anna invece si scusa per aver offeso ingiustamente la famiglia di Gennaro. E’ ancora innamorata di lui però è stanca di vivere in questa maniera perché pensa non ci sia più amore da parte sua. Ma Gennaro ammette di amarla ancora.

E successivamente mostra alla coppia in una clip in cui Anna confessa al single Mario, di stare bene con lui perché è una persona che la apprezza. E con lui riesce a sentirsi a proprio agio. Spiega a Gennaro di essersi avvicinata a Mario perché il fidanzato non le da più le attenzioni di cui ha bisogno.

Al termine del confronto Anna decide di uscire da sola dal reality.

Temptation Island 8 Carlotta e Nello

Carlotta viene chiamata nel pinnettu perché c’è un filmato per lei.

Nello si è invaghito dalla single Benedetta. La stessa ragazza confida alle altre single che si è accorta che lui prova attrazione per lei. Ma avendo paura della sua reazione, si è legato ad Ester come amica. Ed ha trascorso assieme a lei una giornata a bordo di una moto d’acqua solo per depistare la fidanzata. Ma Carlotta conosce bene Nello e non sopporta il fatto che voglia prenderla in giro.

Inoltre durante il falò femminile, Carlotta è costretta a visionare un altro filmato. Nello invita Benedetta a fare un’esterna. Trascorrono insieme una giornata in gommone, tra chiacchiere ed un brindisi. Ma durante il bagno in mare sono sempre più vicini.