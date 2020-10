L’ingrediente perfetto torna su La7 a partire da domenica 11 ottobre, alle 10.50. Il programma è condotto da Roberta Capua con la partecipazione di Gianluca Mech che affianca l’ex Miss Italia.

L’ingrediente perfetto con Roberta Capua

L’ingrediente perfetto, il programma del day time mattutino, si occupa prevalentemente di cucina. Ed è dedicato alla scoperta dei sapori italiani. In questa edizione è prevista in onda una nuova veste e propone contenuti inediti.

Tema centrale è, come sempre, la ricerca dell’ingrediente perfetto da usare in cucina per proporre ai telespettatori ogni settimana piatti che potranno aiutare ad alimentarsi bene e correttamente.

Gli “ingredienti perfetti” continueranno a ispirare il programma, raccontando i grandi pregi e il valore della cucina italiana, arricchendolo di nuovi servizi e filmati che ci porteranno alla conoscenza della storia e delle tradizioni enogastronomiche del nostro Paese.

Arriva Gianluca Mech accanto a Roberta Capua

Una grande novità riguarda la presenza di Gianluca Mech. Imprenditore, divulgatore scientifico e personaggio televisivo italiano, ha anche partecipato a L’isola dei famosi come concorrente nel 2016. Esperto di salute e nutrizione che con i suoi suggerimenti aiuta ad individuare gli ingredienti giusti per il benessere del corpo. Mech è anche ideatore del metodo dimagrante Tisanoreica.

Gianluca, infatti, insieme al tecnico di pasticceria Giacomo Vitali, è il protagonista della nuova rubrica Il dolce perfetto. Ogni domenica propone la ricetta di un dolce ispirato alla tradizione. Ma in una versione light, grazie ad un minor apporto di zuccheri e carboidrati. Insomma, il dolce che tutti desiderano mangiare anche quando si è a dieta.

Ogni settimana, inoltre, sono proposte rubriche, servizi, ricette originali, la preparazione di piatti semplici, gustosi e naturalmente sani. Perché con L’ingrediente perfetto la salute inizia a tavola.L’ingrediente perfetto Il dolce perfetto

Il programma, come sempre, è arricchito di nuovi servizi e filmati che conducono i telespettatori alla conoscenza della storia e delle tradizioni enogastronomiche del nostro Paese.

L’ingrediente perfetto un programma di Elio Bonsignore prodotto in esclusiva per La7 dalla Me production.