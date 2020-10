Chi vuol essere milionario 8 ottobre, diretta, domande, concorrenti, vincitori

Dalle 21:35 di questa sera, 8 ottobre 2020, Gerry Scotti conduce su Canale 5 la quinta puntata di Chi vuol essere milionario. Seguiamo in diretta la scalata di un nuovo aspirante milionario, dopo che Andrea Peruzzi ha lasciato il gioco sul finire della scorsa puntata.

Chi vuol essere milionario 8 ottobre gioca un nuovo concorrente

Nella puntata dell’8 ottobre, dunque, sullo sgabello di Chi vuol essere milionario siede un nuovo concorrente. Una settimana fa, l’impiegato umbro Andrea Peruzzi ha deciso di lasciare il gioco al suono della sirena finale. Ha vinto 7mila euro, preferendo non rischiare la risposta all’ottava domanda. In realtà, aveva fatto un ottimo percorso fino a quel momento, dimostrando una buona padronanza del gioco, oltre che degli argomenti. Il suo unico limite, probabilmente, è stato quello di aver utilizzato con troppa facilità gli aiuti.

Prima di lui aveva giocato il giovane fisico lombardo Jona Motta. Anche lui si è fermato davanti alla dodicesima domanda. Senza più aiuto, ha preferito saggiamente abbandonare il quiz, con 30mila euro in tasca.

Il vero colpo di scena della puntata passata, però, ha riguardato la concorrente Zafiira Mamudale. Ha sbagliato alla dodicesima domanda, ma per lei è arrivata la proposta di matrimonio dal fidanzato Marco, direttamente nello studio di Chi vuol essere milionario. Comunque, ha vinto 10 mila euro.

Ricordiamo che la scalata verso il milione si gioca su 15 domande. Sono quattro, invece, gli aiuti a disposizione dei concorrenti: il 50:50, il Chiedi a Gerry, il Chiedi all’esperto in studio e lo Switch – Cambia la domanda. Inoltre, i giocatori possono decidere di fissare un traguardo personale, una volta raggiunto il quale sono sicuri di vincere la somma corrispondente. Prima di poterlo fare, però, devono arrivare alla quinta domanda da 3mila euro.

La diretta, prima concorrente è Sara Ricciardo

La prima concorrente di Chi vuol essere milionario dell’8 ottobre si chiama Sara Ricciardo, da Vigevano (Pavia). È un medico di base. Gerry Scotti parla a lungo con lei di quanto sia preziosa la figura del medico di base, che con i pazienti instaura un bel legame, viste anche le visite a domicilio.

La prima domanda: “Quali di queste parti del corpo di un uomo non smettono di crescere con l’avanzare dell’età?”. La risposta, cioè ‘Le orecchie’, arriva di slancio, facile soprattutto per una dottoressa.

Seconda domanda: “La zizzania di cui si parla nel Vangelo secondo Matteo è una…”. Opzioni: A) Pioggia di fango; B) Pianta infestante; C) Malattia contagiosa; D) Pagnotta ben lievitata. Anche in questo caso, la risposta giusta arriva senza indugio ed è la B.

La terza domanda: “L’espressione inglese che indica il giorno di gennaio ritenuto il più trite dell’anno è…”. Opzioni: A) Blue Monday; B) Big Wednesday; C) Balck Friday; D) Stormy Monday. La risposta A è quella corretta.

Avanti con la domanda numero quattro: “‘Lunga vita e prosperità’ è il motto di quale celeberrima serie?”. Opzioni: A) Highlander; B) la casa nella prateria; C) The Crown; D) Star Trek.

Sara Ricciardo conosce bene la risposta, essendo appassionata della serie. Addirittura, spesso le capita di salutare con il gesto che simboleggia il motto. Accende la D, Star Trek, correttamente.

Chi vuol essere milionario 8 ottobre, diretta, Sara Ricciardo risponde alla quinta domanda

Ora, la quinta domanda: “Per stabilire le affinità di coppia, a noi occidentali capita di osservare i segni zodiacali. A quale di queste cose guardano spesso i giapponesi?”. Opzioni: A) Le misure dei piedi; B) Il colore dell’iride; C) Il gruppo sanguigno; D) Gli ideogrammi del cognome.

L’unica risposta che Sara Ricciardo sente di escludere è la B, perché i giapponesi hanno quasi tutti gli occhi scuri. Allora, chiede aiuto all’esperto in studio. Si tratta di Lorenzo, suo amico da sempre, traduttore soprattutto dall’inglese, ma grande appassionato di oriente.

In effetti, le consiglia la risposta C ed è quella giusta. Nella cultura giapponese, per una serie di ragioni che elenca puntualmente, le persone tengono molto in considerazione il gruppo sanguigno delle persone.

Intano, la concorrente parla con Gerry Scotti della sua passione per la musica. Suona la chitarra e il basso elettrici ed è appassionata di rock.

Subito dopo, la sesta domanda: “Qualche anno fa, la Camera di Commercio di Monza-Brianza ha calcolato il valore dei brand più noti monumenti europei. Al 1° posto, con oltre, 434milardi di euro di classifica…”. Opzioni: A) Il Colosseo; B) La Sagrada familia; C) Stonehenge; D) La Tour Eiffel.

La Ricciardo considera in particolar modo il Colosseo e la Tour Eiffel. Poi, scegliere di rispondere con la risposta D, Tour Eiffel. Ritiene che sia un brand più universale persino del Colosseo e che riesca ad imporsi meglio anche con un pubblico non appassionato di storia.