Stasera in TV venerdì 9 ottobre 2020, Programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Come spesso accade al venerdì, la programmazione in tv di stasera, 9 ottobre 2020, offre una vasta scelta dal punto di vista dei generi. Su Rai 1 c’è Tale e Quale Show, Canale 5 programma il Grande Fratello Vip, su La7 c’è Propaganda Live e NOVE offre Fratelli di Crozza. Per quanto riguarda i film, su Rai Movie c’è Sulla mia pelle.

Stasera in TV 9 ottobre 2020, Programmi e film Rai 1 e altri canali Rai

Venerdì 9 ottobre, alle 21:25, su Rai 1 torna Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Quarto appuntamento con il varietà in cui dieci personaggi celebri imitano star della canzone italiana e internazionale. Pago ha vinto l’ultima puntata e si contende i primi posti nella classifica con Barbara Cola e Virginio. In giuria, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Mentre, Luca Argentero sarà il giudice ospite.

Su Rai 2, alle 21.20, la serie N.C.I.S.. Episodio 15 della stagione 17, intitolato Cuori solitari.

Alle 22:10,segue il telefilm The Rookie, episodio 11 della stagione 2, dal titolo Il giorno della morte.

Inoltre, alle 22:55, c’è La marcia dei pinguini – Il richiamo. Il documentario premio Oscar nel 2005, sulle migrazioni dei pinguini in Antartide.

Rai 3, invece, programma alle 21:20 la terza puntata de Le ragazze. Tra le ospiti, la scrittrice Valeria Parrella, finalista all’ultimo Premio Strega e molto apprezzata per il suo Almarina, e Rita Dalla Chiesa.

Su Rai 4, alle 21:23, va in onda il film Ip Man 3. Terzo capitolo della serie cinematografica dedicata Yip Man, maestro di Bruce Lee.

Intanto, Rai 5, alle 21:15, propone Art Rider, con l’artista viaggiatore Andrea Angelucci in viaggio tra Roma e Melfi. Obiettivo, seguire le tracce delle culture greche e orientali nel nostro paese.

Segue, alle 22:01, Art Night puntata La diplomazia nell’arte. Sulla collezione d’arte contemporanea della Farnesina.

Su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Sulla mia pelle. Il film di Alessio Cremonini, con Alessandro Borghi, racconta la storia di Stefano Cucchi. La sentenza di primo grado ha stabilito che fu pestato a morte da due Carabinieri mentre era in stato di fermo, nel 2009.

Infine, Rai Premium manda in replica L’Allieva 3, con gli episodi 3 e 4 della terza stagione, intitolati Il coltello Yanagiba e Stuntgirl.

Stasera in TV venerdì 9 ottobre 2020, Programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Tra i programmi di Canale 5, venerdì alle 21:35 va in onda il Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’eliminazione di Francesca Pepe, in nomination ci sono Maria Teresa Ruta, Myriam Catania e Massimiliano Morra.

Mentre, su Italia 1, alle 21:30, c’è Freedom – Oltre il confine. Roberto Giacobbo apre la puntata parlando di COVID-19 e raccontando la sua esperienza: ha rischiato di morire dopo aver contratto la malattia. Inoltre, visita la Grotta Gigante a Trieste e i luoghi della Sicilia colpiti dai terremoti dell’ultimo secolo. Ma va anche a New York, per scoprire i segreti della sua rete ferroviaria e metropolitana. Infine, la parentesi sugli Egizi, con una visita al Pozzo di Osiride, nella Piana di Giza.

Su Rete 4, alle 21:24, c’è la puntata settimanale di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono la vicenda del piccolo Evan, bambino di 21 mesi morto per percosse a Modica, ad agosto. Sotto accusa, la madre e il nuovo compagno.

Su Iris, alle 21:10, Clint Eastwood è protagonista nel poliziesco Una 44 magnum per l’Ispettore Callaghan. Per il ciclo Nel segno di Clint.

Invece, su La5, alle 21:13, va in onda Inga Lindstrom – Nella rete dell’amore. Paula lavora nell’hotel sul mare della sorella Agneta. Si innamora di un uomo, poi scopre che è il figlio di un investitore deciso a comprare la struttura.

20 programma alle 21:15, Torque – Circuiti di fuoco. Cary Ford è un motociclista impegnato a riconquistare la sua ex ragazza, ma lungo la sua strada trova il capo di una gang di motociclisti e un pericoloso trafficante di droga.

Su Cine 34, alle 21:05, va in onda La liceale seduce i professori. Commedia erotica con Alvaro Vitali e Gloria Guida.

Italia 2, alle 21:10, propone il film di fantascienza Le ultime ore della Terra.

Programmi e film da guardare su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Venerdì sera, alle 21.15, La7 va in onda Propaganda Live, con Diego Bianchi e il disegnatore Makkox. Il reportage della serata è dedicato all’emergenza maltempo nel nord Italia. Ma ci sarà anche Alessandro Gassmann a presentare il film Non odiare, dopo l’ottimo esordio nella serie televisiva Io ti cercherò. Inoltre, Valerio Aprea recita un monologo inedito di Mattia Torre.

Su La7d, alle 21.30, c’è la serie tv The Good Wife, con gli episodi dal 24 al 28 della stagione 1.

Mentre, Real Time programma alle 21:20, una nuova puntata di Bake Off – Dolci in forno.

Su NOVE, alle 21:25, torna la satira di Maurizio Crozza con la quarta puntata di Fratelli di Crozza.

Tv8, alle 21.30, propone X Factor. Il talent inizia entra nel vivo con la prima fase dei Bootcamp.

Invece su Cielo, alle 21:15, c’è la prima tv del film La camera Azzurra. Una storia d’amore clandestina che nasce piena di misteri tra una camera d’albergo e un commissariato.

Infine, su Paramount Channel alle 21:10 inizia una serata dedicata alla serie Padre Brown. Vanno in onda gli episodi 5 della stagione 8, l’episodio 5 della stagione 7 e l’episodio 4 della stagione 6.

Stasera in TV venerdì 9 ottobre 2020, Programmi e film in onda su Sky

Per quanto riguarda i programmi in onda su Sky venerdì 9 ottobre 2020, su Sky Uno alle 21:15 c’è Bruno Barbieri – 4 hotel. Episodi Val Rendena e Chianti, rispettivamente il numero 5 e il numero 6 della stagione 3.

Sky Atlantic programma alle 21:15 la prima tv di We are who we are. È l’interessante esordio di Luca Guadagnino da regista di una serie tv. Racconta di Frasier, un quattordicenne newyorkese che vive in una base militare statunitense in Italia e della coetanea Caitilin.

Inoltre, Sky Arte propone alle 21:15 John&Yoko – Solo il cielo sopra di noi. Un documentario che racconta l’attivismo di John Lennon e Yoko Ono, da cui poi ha preso vita l’album Imagine.

Invece, tra i film in onda su Sky venerdì sera, su Sky Cinema Uno, alle 21:15, c’è R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, c’è la serie We are who we are, in contemporanea con Sky Atlantic.

Mentre, Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Rocky e trasmette per tutta la giornata la saga di Rocky. Alle 21:15, va in onda Rocky V.

Su Sky Cinema Action, alle 21:10, c’è La guerra dei due mondi. Di Steven Spielberg, con Tom Cruise.

Infine, su Sky Cinema Drama, Catherine Deneuve e Diane Kruger sono protagoniste alle 21:00 nel noir All that divides us – Amore criminale.