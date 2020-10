Tale e Quale Show 9 ottobre diretta, scaletta, ordine di uscita, imitazioni

Questa sera, 9 ottobre 2020 alle 21.25, Carlo Conti conduce in diretta su Rai 1 la quarta puntata di Tale e Quale Show. Il varietà entra nella fase decisiva per le dieci celebrità del cast, con le posizioni in classifica che iniziano a cristallizzarsi. Mentre, a giudicare le loro imitazioni arriva come giudice speciale l’attore Luca Argentero. Il programma va in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, con la regia di Maurizio Pagnussat.

Tale e Quale Show 9 ottobre, Luca Argentero giudice speciale della quarta puntata

Ecco le imitazioni assegnate per la quarta puntata di Tale e Quale Show, del 9 ottobre:

Francesca Manzini – Loredana Bertè

– Loredana Bertè Carmen Russo – Sheila B. Devotion

– Sheila B. Devotion Virginio – Giuliano Sangiorgi

– Giuliano Sangiorgi Giulia Sol – Christina Aguilera

– Christina Aguilera Francesco Paolantoni – Tom Jones

– Tom Jones Luca Ward – Fred Bongusto

– Fred Bongusto Pago – Tony Hadley

– Tony Hadley Carolina Rey – Malika Ayane

– Malika Ayane Sergio Muniz – Miguel Bosè

– Miguel Bosè Barbara Cola – Mina

Pago ha vinto la puntata di una settimana fa grazie ad un’imitazione convincente di Fabrizio Moro. Dopo di lui, Barbara Cola e Virginio, con esibizioni altrettanto positive. Di fatto, sono loro tre a contendersi i migliori piazzamenti in ciascuna prova, mentre Carolina Rey e Giulia Sol si inseriscono di tanto in tanto.

Invece, nella parte bassa della classifica si trovano spesso Luca Ward, Carmen Russo e Francesco Paolantoni. Delusa sembra anche Francesca Manzini, sospesa a metà classifica nonostante le sue doti da imitatrice. Soprattutto nella scorsa puntata, avrebbe meritato di più.

Tornando alla quarta puntata, sarà Luca Argentero l’ospite e giurato speciale. Sta per riaffacciarsi in video con le nuove puntate di DOC – Nelle tua mani, molto attese dal pubblico di Rai 1. Intanto, questa sera siederà insieme alla giuria capitanata da Loretta Goggi, con Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Nel frattempo, ricordiamo che alla sesta puntata, tra due settimane, avremo un primo vincitore. Sarà il ‘Campione di Tale e Quale Show 10’, visto che questa è la decima edizione. In più, al decimo e ultimo appuntamento sarà decretato il ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’.

Per quanto riguarda le esibizioni, i concorrenti si avvalgono dell’aiuto di quattro Coach. Emanuela Aureli cura la mimica e le sfumature della voce. Mentre, Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci si dedicano alla parte vocale. Infine, il Maestro Pinuccio Pirazzoli e la sua orchestra suonano dal vivo le canzoni, cantate in diretta dagli imitatori.

