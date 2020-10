Stasera in Tv sabato 10 ottobre 2020, Programmi, Film, Rai, Mediaset, Sky

Gli show di prima serata la fanno da padroni in tv anche stasera, sabato 10 ottobre 2020. Parliamo di Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu sì que vales su Canale 5. Le alternative, però, ci sono, soprattutto film. Su Rai 3 va in onda Se dio vuole, Die Hard va su Rete 4 e Smallfoot su Italia 1.

Stasera in TV 10 ottobre 2020, Programmi e film Rai 1 e altri canali Rai

Nella prima serata del sabato di Rai1, stasera alle 21.25 va in onda la quarta puntata di Ballando con le stelle. Altra settimana complicata per la trasmissione di Milly Carlucci. Alessandra Mussolini è caduta malamente durante le prove, mentre Rosalinda Celentano ha subito un infortunio al ginocchio. Nell’ultima puntata ottima prova di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Ballerino per una notte sarà Siniša Mihajlović con la moglie Arianna Rapaccioni.

Su Rai2, la serata del 10 ottobre inizia alle 21:05 con la serie S.W.A.T.. Gli episodi 9 e 10 della stagione 3, intitolati Le mani sinistre e Il mostro.

Alle 22:40, il telefilm Bull, episodio 15 della stagione 4, dal titolo Fratello di sangue.

Mentre, su Rai 3, alle 21.45, c’è il film Se Dio vuole, con Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Tommaso è un cardiochirurgo di fama, sposato con Carla, donna disillusa e alcolizzata. Insieme hanno avuto i figli Andrea e Bianca. La trama ruota attorno alla scelta di Andrea di diventare prete, alimentata dal rapporto con Don Pietro Pellegrini. La famiglia fa di tutto per ostacolarlo.

Rai 4 programma alle 21:20 il film Come ti ammazzo il bodyguard, di Patrick Hughes. Un bodyguard caduto in rovina, si trova a proteggere un vecchio nemico dai sicari che lo vogliono morto. Con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

Invece, su Rai 5, alle 21:15, Alessandro Preziosi è protagonista in Vincent Van Gogh – L’odore assordante del bianco. Spettacolo sull’esperienza manicomiale e la tormentata creatività dell’artista.

Su Rai Movie, alle 21:10, c’è il film Prigionieri del ghiaccio. In Norvegia, durante la Seconda Guerra Mondiale, tre piloti tedeschi abbattono un aereo inglese. Poi, si trovano a loro volta dispersi nella tundra.

Infine, Rai Premium alle 21:20 manda in replica i primi due episodi della nuova serie Io ti cercherò, con Alessandro Gassmann.

Stasera in TV sabato 10 ottobre 2020, Programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Sabato sera, su Canale 5 alle 21:30 c’è una nuova puntata di Tu sì que vales. La conduzione è di Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Su Italia 1, alle 21:20 va in prima visione il film d’animazione Smallfoot: il mio amico delle nevi. Una comunità di yeti vive confinata nel proprio mondo sull’Himalaya, convinta che oltre ci sia il nulla. Finché non mettono in discussione il sapere tramandato e si avventurano.

Invece, su Rete 4, alle 21:25 va in onda Die hard – Duri a morire. Terzo capitolo della saga con Bruce Willis, Jeremy Irons e Samuel L. Jackson. Simon è un criminale che ha appena fatto saltare in aria un magazzino di New York, intenzionato a farne esplodere altri. Per contrastarlo, viene richiamato in servizio l’esperto poliziotto John McClane. Prima di raggiungere l’obiettivo, McClane è costretto ad eseguire gli ordini del criminale, mettendosi in pericolo.

20, sabato 10 ottobre alle 21:25, manda in onda la partita di calcio tra Spagna e Svizzera, valida per la Uefa Nations League. La telecronaca è di Massimo Callegari e Massimo Paganini.

Mentre, Cine 34 manda in onda alle 21:09 Keoma, western di Enzo Castellari.

Inoltre, su Iris, alle 21:13, per il ciclo Serial Thriller c’è Nella morsa del ragno. Morgan Freeman interpreta un criminologo che agisce secondo i dettami di Sherlock Holmes.

Italia2, alle 21:13, programma Nurse, un horror erotico di Doug Aarniokoski. Abby Russell si divide tra la vita da infermiera e quella da serial killer spietata che agisce di notte.

Stasera, La 5 manda in replica alle 21:10 la puntata settimanale del Grande Fratello Vip.

Infine, Mediaset Extra prosegue la diretta h24 dalla casa del GF Vip 5.

Programmi e film da guardare su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Sabato 10 ottobre 2020, La7 programma alle 21.15 il film Il destino di un cavaliere.

Tra i programmi di La7d, invece, alle 21.30 c’è la serie poliziesca I misteri di Parigi. In ogni episodio, uno dei luoghi simbolo della città diventa teatro di un crimine.

Su Real Time, alle 21:40 inizia una lunga serata dedicata a Vite al limite. In onda gli episodi 12 e 13 della quinta stagione, La storia di Tracey e La storia di Steven e Justin.

Inoltre, alle 21:39, NOVE propone per la serie d’inchieste Avamposti l’episodio dedicato al Rione Sanità di Napoli. Un racconto dal punto di vista delle forze dell’ordine che in quel contesto operano per contrastare lo spaccio di droga.

Su Tv8, alle 21:30, c’è il film d’azione Il Negoziatore. Con Kevin Spacey e Samuel L. Jackson. Danny Roman è un negoziatore molto quotato in caso di rapimento, fino a quando non viene accusato di omicidio. A quel punto, entra al Dipartimento per gli Affari Interni e sequestra il personale, pur di riuscire a capire chi lo ha incastrato.

Mentre, su Cielo, alle 21:15, per il ciclo dedicato al cinema erotico va in onda Voglia di guardare.

Infine, su Paramount Channel, alle 21:10, c’è il film Michael, con John Travolta.

Stasera in TV sabato 10 ottobre 2020, Programmi e film in onda su Sky

Venendo ai programmi in onda su Sky sabato sera, su Sky Uno alle 21.15 va in replica X Factor, con la prima parte dei Bootcamp.

Sky Atlantic propone alle 21.15 gli episodi 1 e 2 della prima stagione di Chernobyl.

Seguono alle 23.20, i primi due episodi di We are who we are, nuova serie di Luca Guadagnino.

Mentre, Sky Arte programma, in prima tv alle 21:15, El numero nueve – Gabriel Omar Batistuta. Il racconto della vita e della carriera del campione argentino.

Subito dopo, alle 22:55, c’è Maradona by Kusturica.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky sabato 10 ottobre 2020, su Sky Cinema Uno, alle 21:15, c’è Petra. Ultimo episodio della serie in giallo di Maria Sole Tognazzi, con Paola Cortellesi.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, va in onda Ogni tuo respiro.

Invece, su Sky Cinema Rocky, alle 21:15 c’è Rocky Balboa.

Sky Cinema Family programma, alle 21:00, I 7 nani, nella versione film animato del 2015.

Su Sky Cinema Supense, alle 21:00, c’è Dream House. Thriller psicologico con Daniel Craig, Naomi Watts e Rachel Weisz.

Sky Cinema Drama propone alle 21:00 Dead Man Walking – Condannato a morte. Di Tim Robbins, con Susan Sarandon e Sean Penn, premiati con Oscar e orso d’oro per questa pellicola.

Infine, su Sky Cinema Comedy, alle 21:00, Lillo & Greg sono protagonisti in D.N.A. – Decisamente Non Adatti.