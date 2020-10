Finalmente Can Yaman è in Italia e a Verissimo racconta la sua vita professionale e privata. Silvia Toffanin intervista l’attore turco protagonista maschile della nota serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, la cui prima parte è andata in onda in Italia dal 10 giugno al 23 luglio 2020. La seconda, invece, è iniziata il 23 luglio, ed è tutt’ora trasmessa ogni sabato, dalle 14.45, e domenica, alle 16.20, su Canale 5.

Il personaggio interpretato da Yaman, Can Divit, ha riscosso un enorme successo in Italia. Can Yaman era già noto al pubblico italiano per il suo precedente ruolo in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, serie tv andata in onda dal 10 giugno al 13 settembre 2019, sempre su Canale 5. L’attore interpretava Ferit Aslan, un duro e orgoglioso imprenditore.

Nel corso dell’intervista, in onda oggi su Canale 5, Yaman si racconta a tutto tondo. Per la gioia della fan italiane, annuncia di essere single e di aver incontrato Ferzan Özpetek a Roma per un progetto cinematografico.

Ma seguiamo la lunga intervista nel perfetto italiano in cui l’attore si esprime.

Verissimo intervista Can Yaman, la diretta