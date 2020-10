Melaverde torna con la puntata di domenica 11 ottobre su Canale 5. L’appuntamento è alle 11.50 con i due conduttori on the road. Oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto sono tra i sapori di campagna della provincia di Bologna e la montagna incantata della Val Camonica. Vediamo nei dettagli gli argomenti di cui si occupano dopo il viaggio della scorsa settimana.

Melaverde 11 ottobre patate al selenio

In questa puntata si parla di patate. In particolare di patate al selenio che il più grande Consorzio italiano del settore, da anni coltiva e commercializza su tutto il territorio nazionale.

Siamo in provincia di Bologna, dove c’è una tradizione storica nella coltivazione della patata che risale almeno a 200 anni fa. Melaverde ci fa scoprire tutte le curiosità su questo tubero, alimento fondamentale per le popolazioni di tutto il mondo, oggi, e ancor di più in passato.

Quante varietà, ad esempio esistono di patate? Pasta bianca, pasta gialla, ma anche viola, rosse e rosè. Quali sono le differenze?

Melaverde si reca anche su campi sperimentali per parlare di quella che viene definita “agricoltura 4.0”, ovvero tutto ciò che esiste di più avanzato e tecnologico nel mondo della coltivazione della patata.

Scopriremo l’esistenza di una patata elettronica che viene posta sotto il terreno e comunica una serie di dati molto importanti al coltivatore. Si parla anche di carote e di cipolle, altri due prodotti forti dell’agricoltura italiana.

In Val Camonica alla scoperta delle donne contadine

Non è trascorso molto tempo da quando i contadini e gli allevatori del Mortirolo e di Monno, in Val Camonica, costruivano carri a strascico per trasportare il fieno da una malga all’altra o fino giù in paese per l’inverno.

L’erba alpestre rimane comunque, ancora oggi, uno degli elementi fondamentali per l’economia agricola della montagna e per gli alpeggi che in estate ospitano tanti animali, anche provenienti in transumanza da altre zone più o meno lontane.