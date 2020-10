Questa sera, 11 ottobre, su Canale 5 va in onda in diretta la quarta puntata di Live non è la d’Urso. Il salotto della conduttrice apre le porte a ospiti e telespettatori dalle 21.25. E punta come sempre sui concorrenti del Gf vip 5.

Franceska Pepe, l’ultima concorrente eliminata dal Grande Fratello Vip 5, descrive la sua permanenza nella casa. Parla, in particolare, dello scontro tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Che non sono gli unici partecipanti al reality di cui verranno svelati segreti e retroscena questa sera.

Infatti, Iconize (all’anagrafe Marco Ferrero), l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi, espone la sua versione dei fatti sulla presunta aggressione omofoba subita da Zorzi. Giovedì 8 ottobre, intervistata a Pomeriggio 5, l’ex-amica di Iconize Soleil Sorge ha raccontato che Tommaso Zorzi si sarebbe colpito in volto da solo, con un surgelato.

Le cinque sfere di Live non è la d’Urso, poi, si confrontano prima con Gabriel Garko, e poi con Angela di Mondello. Infine, il faccia a faccia di stasera è fra il divino Otelma e Francesca Cipriani. L’argomento del contendere è una caduta del divino Otelma accaduta durante l’ultima edizione del reality L’isola dei famosi. La Cipriani, nel corso di una prova, lo aveva spinto con troppa energia, facendolo cadere a terra.

Live non è la d’Urso diretta 11 ottobre, temi, ospiti

Barbara d’Urso avvisa i telespettatori di una interessante novità: in studio, opportunamente distanziati e dotati di mascherine, sono presenti alcuni spettatori, che potranno decidere di applaudire o meno agli avvenimenti della puntata, e ricreare un’atmosfera più simile al passato, quando era presente il pubblico in studio.

Poi, la d’Urso presenta i primi ospiti in studio o in collegamento. Fra cui Mario Giordano e Beatrice Lorenzin. Quest’ultima è risultata positiva al Covid-19, e si fermerà poco in trasmissione. Si parla, appunto, proprio della recente impennata di contagi da Covid-19.

“Le regole vanno seguite. Ma mi fa imbestialire che i politici siano tanto irresponsabili. Mancano i tamponi, mancano i vaccini. Non siamo tra i migliori.” urla Mario Giordano. In collegamento c’è anche l’attore Enrico Montesano. Che ha, a detta di Barbara d’Urso “una visione particolare sull’uso delle mascherine. Ma non è un negazionista”.

La conduttrice passa il collegamento a Beatrice Lorenzin, che non si sente molto bene. “Io sto molto attenta, ma è molto facile ammalarsi. State attenti” afferma la Lorenzin. “Anche se ho indossato sempre la mascherina, potrei aver commesso degli errori, come essermi toccata gli occhi. Oppure potrei essere passata accanto a persone senza mascherina. Non lo saprò mai.” continua la politica. Il virologo Matteo Bassetti, in collegamento, conferma che “La mascherina è importante, ma non dimentichiamoci di lavare le mani e non toccarci gli occhi. E’ un virus molto contagioso.”.

Live non è la d’Urso diretta 11 ottobre, la posizione di Enrico Montesano sulla mascherina

Viene mandato in onda un servizio con le riprese fatte durante le recenti manifestazioni dei no-mask. Le parole pronunciate dai cosiddetti negazionisti sono gravissime. Viene negata l’esistenza del virus, e fortemente contrastato l’operato del governo. La mascherina, poi, viene definita “museruola” da molti no-mask.

Nel servizio viene anche citata la ricerca americana che smonta la teoria dei no-mask, secondo i quali “indossare la mascherina per ore fa male”: non è così. Enrico Montesano cerca di difendere la sua posizione. “Io ho detto all’aperto e con la distanza di sicurezza, la mascherina non è necessaria.” afferma. “Quando sto a distanza, o da solo, la mascherina non la metto.” continua poi l’attore. “Le regole sono quelle, e vanno rispettate. Ma anche io penso che all’aperto da soli non abbia senso.” risponde la d’Urso.

Segue un servizio che mostra come si comportano gli abitanti delle principali città italiane sui mezzi pubblici: rispettano, o sono messi in condizione di rispettare il distanziamento? La risposta, spesso, è no.

Il virologo Bassetti, intanto, invita ad essere prudenti, a non lasciarsi andare alla paura. “Non contagiarsi è meglio, ma se doveste contagiarvi, il nostro sistema sanitario vi assisterà” afferma il medico.

Live non è la d’Urso diretta 11 ottobre: i finti gossip: Adua del Vesco e Massimiliano Morra

Al GF Vip 5 è stato rivelato che Adua del Vesco e Massimiliano Morra non sono mai stati realmente insieme. La loro storia d’amore è stata inventata per generare gossip. Quante altre note storie sono state inventate per gonfiare la popolarità delle star italiane?

Questa sera, a Live non è la d’Urso sono stati chiamati ospiti professionisti del mondo del gossip, fra cui Lele Mora. In collegamento, poi, c’è Enrico Lucherini, addetto stampa italiano che si dice sia stato l’artefice del “finto gossip” fra Adua e Massimiliano. Ma non solo. Pare che Lucherini sia stato “il finto cupido” di moltissime star nostrane.

Pare che anche a Nancy Brilli sia stato proposto di “fidanzarsi con un attore”. “Siccome doveva fare un film difficile, io, come faccio da 60 anni, per fare una fiction importanti, proposi delle uscite con un attore per Nancy.” conferma Lucherini.

Lele Mora, dice, ha creato moltissimi finti gossip. “Alcuni non posso proprio dirli. Ma altri sì.” continua Mora. Che poi fa una dichiarazione shock molto importante. “Massimiliano Morra ha davvero avuto una storia d’amore con un uomo. Ma non è gay. Mi assumo la responsabilità di questa affermazione. Per arrivare a dei successi e dei lavori, si è concesso.“.

Il rapporto fra Eva Grimaldi e Lele Mora

“Nella produzione sono tutti gay, basta con questa pantomima” sbotta Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi. “Insomma, guarda che anche la tua Eva abbiamo avuto una storia, non lo sapevi?” risponde poi Lele Mora. “Tante mie donne che lavoravano con me ci provavano, ero il frutto proibito” continua Mora.

L’ex fidanzato dell’attuale compagna, Dalila, di Massimiliano Morra è in studio per commentare l’incontro fra Massimiliano e Dalila, avvenuto al GF Vip 5. “Alcuni dicono che sia stata un po’ fredda.” afferma la d’Urso. “Io li ho visti insieme già quando io e Dalila eravamo insieme.” afferma lui. “Inoltre, quando io e Dalila ci siamo lasciati, mi hanno fatto licenziare. Io lavoravo nell’azienda del padre di Dalila.” continua poi. “Fra noi andava tutto benissimo. Credo che la loro storia sia finta.”