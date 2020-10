Stasera in TV lunedì 12 ottobre 2020, Programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Offerta varia nella programmazione tv di stasera, lunedì 12 ottobre 2020. Su Rai 1, l’attesa seconda puntata di Io ti cercherò, mentre su Rai 2 va in onda il film documentario su Chiara Ferragni. Inoltre, su Canale 5 c’è il Grande fratello Vip, su Rai 3 Presadiretta e su Rete 4 Quarta Repubblica. Mentre, su Italia 1 c’è uno speciale de Le Iene.

Stasera in TV 12 ottobre 2020, Programmi e film Rai 1 e altri canali Rai

Lunedì 12 ottobre, alle 21:25, su Rai 1 c’è la seconda puntata della serie Io ti cercherò, con Alessandro Gassmann e Maya Sansa. In onda gli episodi Il cercatore e L’acqua, il terzo e il quarto delle prima stagione. Valerio rintraccia due testimoni cruciali per ricostruire la morte del figlio, che danno una versione diversa da quella della ufficiale. Inoltre, le tracce sulla scarpa di Ettore portano alle cave di Tivoli, dove nessuno ha indagato. La regia è di Gianluca Maria Tavarelli.

Su Rai 2, alle 21:20, c’è Chiara Ferragni Unposted. È un film documentario sulla vita della celebre influencer e sul percorso verso il successo nel suo lavoro. Il biopic è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia, per la regia di Elisa Amoruso.

Mentre, Rai 3, alle 21:20, programma una nuova inchiesta giornalistica di Presadiretta, con Riccardo Iacona. La puntata si intitola Il prezzo ingiusto e parla dell’impatto della grande distribuzione organizzata sulla filiera agricola e, soprattutto, sul lavoro degli agricoltori.

Rai 4 propone, alle 21.20, la serie Marvel’s Daredevil. Episodi 9 e 10 della stagione 3, seguiti dall’episodio 11 della stagione 2.

Invece, Rai 5, lunedì sera alle 21:15, Nessun dorma, condotto da Massimo Bernardini. Nuovo episodio che racconta la musica attraverso interviste, dialoghi e piccoli reportage. Stasera, i protagonisti sono il pianista jazz Danilo Rea e il frontman dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano.

Su Rai Movie, alle 21:10 c’è il western Hostiles.

Infine, su Rai Premium alle 21.10, il film Katie Fforde. Una ballerina di Broadway si sente esclusa dal lavoro a causa dell’età. La rimette in gioco l’ex fidanzato.

Stasera in TV lunedì 12 ottobre 2020, Programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Nella prima serata di lunedì 12 ottobre, su Canale 5, spazio al Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. È la nona puntata del reality in prima serata, con Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Myriam Catania in nomination.

Su Italia 1, alle 21:18, a in onda lo Speciale Le Iene: Do you know Mirko Scarcella?. Il programma di Davide Parenti continua ad indagare sull’attività del social media manager Mirko Scarcella. Secondo Le Iene i suoi numeri da guru dei social network sarebbero gonfiati ad arte e molte delle collaborazioni fasulle. Con un’intervista a Gianluca Vacchi, il quale accusa Scarcella di essersi spacciato indebitamente come suo ‘creatore’.

Mentre, su Rete 4, alle 21:25, Nicola Porro conduce la puntata settimanale di Quarta Repubblica. Tra gli ospiti, i politici Simona Bonafè, Massimiliano Salini, Lorenzo Fontana e Daniele Capezzone. Inoltre, parleranno Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti ed Edward Luttwak. Con un’inchiesta sui Covid-hospital della Campania.

Cine 34, alle 21:05, programma il film L’uomo che ama. Una storia d’amore tormentata e irrisolta, con Pierfrancesco Favino, Monica Bellucci, Piera Degli Esposti e Ksenia Rappoport. La regia è di Maria Sole Tognazzi.

Inoltre, su Iris, alle 21:12, per il ciclo Human Rights c’è Mandela: la lunga strada verso la libertà. Film di Justin Chadwick, basato sull’autobiografia di Nelson Mandela.

20 propone alle 21:13 il film d’azione Contract to kill. Con Steven Seagal.

Invece, su Italia 2, alle 21:10, va in onda il film di fantascienza Lanterna verde, con l’omonimo personaggio della DC Comics.

Su La 5, alle 21:26 manda in onda il film Best of me – Il meglio di me. Amanda e Dawson si ritrovano vent’anni dopo essersi innamorati follemente al liceo. Nonostante la situazione inusuale in cui si incontrano, per loro inizia un nuovo rapporto.

Infine, su Mediaset Extra diretta del GF Vip 5.

Programmi e film da guardare su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Lunedì 12 ottobre 2020, La7 propone in prima serata, alle 21:15, la serie Grey’s Anatomy. In onda gli episodi 346 e 347 della stagione16.

Su La7d, invece, alle 21:30 va in onda Little Murders – Omicidio nell’alta moda. Nuovo episodio della serie ispirata ai gialli di Agatha Christie.

Mentre, stasera alle 21:25 Real Time propone Vite al limite: e poi, con l’episodio Gli Assanti.

Segue, alle 23:10, La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta.

Su NOVE, alle 21:30, va in onda il film Hitman – L’assassino. Ispirato all’omonimo videogioco.

Inoltre, su TV8, alle 21:30, c’è Gomorra – La serie, con gli episodi 11 e 12 della stagione 3.

Cielo, alle 21:15, propone il film La vita di Adele. Storia di un’adolescente che si innamora di una coetanea.

Infine, Paramount Channel, alle 21:10, programma il film Una doppia verità, un thriller con Keanu Reeves e Renée Zellweger. Un avvocato accetta di difendere il figlio di un amico, accusato di averlo ucciso. Un’impresa, dal momento che il giovane non accenna a collaborare.

Stasera in TV lunedì 12 ottobre 2020, Programmi e film in onda su Sky

Stasera, lunedì 12 ottobre 2020, su Sky Uno va in onda in prima tv alle 21:15 Masterchef Usa. Gli episodi 7 e 8 dell’edizione 10.

Sky Atlantic, alle 21:15, programma in prima tv la serie The Comey rule. James Comey è il Direttore dell’FBI e indaga sulle controverse email di Hilary Clinton, nell’ambito del cosiddetto Russiagate.

Mentre, su Sky Arte, alle 21:15 c’è in prima tv Comics – La storia segreta. La serie in cui Robert Kirkman racconta il mondo dei fumetti. Stasera parla di quelli dedicati al post 11 settembre 2001.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky lunedì 12 ottobre, Sky Cinema Uno programma la commedia Un figlio di nome Erasmus.

Quattro amici vanno a Lisbona per il funerale di un’amica con cui tutti hanno avuto una storia. Scoprono che la donna ha avuto un figlio e che il padre è uno di loro, ma non si sa di chi si tratta. Con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Daniele Liotti e Ricky Memphis.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, c’è Accadde in aprile, film con Idris Elba sul genocidio dei ruandesi Tutsi.

Inoltre, su Sky Cinema Romance, alle 21:00, va in onda Footlose, celebre commedia musicale degli ani ’80.

Infine, su Sky Cinema Drama, alle 21.00, c’è A beautiful day. Thriller di Lynne Ramsay, con cui Joaquin Phoenix ha vinto il premio come migliore attore a Cannes.