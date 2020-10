Lunedì 12 ottobre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento del GF Vip 5. Con la conduzione di Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Antonella Elia e Pupo.

Nella nona puntata Francesca Pepe rientra momentaneamente nella Casa per affrontare le questioni in sospeso con gli altri vip. Inoltre il conduttore ha in serbo delle sorprese per Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando. Infine il televoto è aperto tra Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Myriam Catania. Una delle tre Vip sarà il terzo concorrente eliminato del reality.

GF Vip 5 diretta 12 ottobre, torna Francesca Pepe, terzo eliminato