Martedì 13 ottobre, in diretta dalle 21.25 su Real Time, va in onda la seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia 5.

Sette giorni fa sei single si sono sposati senza aver mai visto prima il loro partner. Ed ora dopo le nozze, Sitara e Gianluca, Luca e Giorgia, Nicole ed Andrea, si apprestano ad affrontare i primi giorni di convivenza. Ricordiamo che per l’esperimento sociale le tre coppie sono state selezionate da un team di esperti in base alle loro affinità.

Matrimonio a prima vista Italia 5 diretta 13 ottobre, seconda puntata

La seconda puntata inizia con il riepilogo della scorsa settimana. Dopo le nozze Luca e Giorgia sono già partiti per la luna di miele. Mentre Sitara e Gianluca, Nicole ed Andrea, hanno preferito proseguire i festeggiamenti. Ma Andrea che inizialmente aveva qualche dubbio su Nicole, l’ha baciata dopo il taglio della torta.



Al termine della giornata, è giunto il momento per le tre coppie di trascorrere la fatidica prima notte di nozze. Dopo una breve chiacchierata i sei protagonisti vanno a dormire. Andrea però aveva spero in un contatto fisico con Nicole che non c’è stato. Ma la ragazza è rimasta meravigliata per i numerosi tatuaggi del marito ( tra i quali il ritratto sul petto dei suoi genitori). L’indomani, durante la colazione, confessano di non aver provato imbarazzo per aver dormito con una persona sconosciuta.

Sitara e Gianluca preparano le valigie per partire per il viaggio di nozze. Dopo un breve viaggio in macchina raggiungono Piombino e poi l’Isola d’Elba. Mentre Nicole ed Andrea trascorrono una gita in barca sul Lago di Como. Invece Luca e Giorgia si godono un volo in elicottero.