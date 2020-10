Real Time propone da questa sera il nuovo programma dal titolo Una prigione per innamorarsi. Si tratta di un esperimento sociale basato sull’amore estremo. Parliamo cioè di coppie che si sono formate durante la reclusione di uno dei partner o di ambedue.

Il programma, che è stato fruibile su DPlay Plus, senza interruzioni pubblicitarie, arriva dal 13 ottobre su Real Time in visione free.

Una prigione per innamorarsi – format

Il format del nuovo docu-reality fa presa sui sentimenti che nascono dietro le sbarre e che si possono protrarre anche quando i due partner hanno riconquistato la loro libertà, dopo aver pagato il loro debito con la giustizia. In effetti il programma indaga su tutto ciò che avviene all’interno di una prigione quando uno dei detenuti è convinto di aver trovato l’anima gemella.

Nel momento in cui l’ex carcerato oltrepassa la soglia della prigione e ritrova la libertà, bisogna capire se la persona che lo attendeva fuori è ancora disposta ad accoglierlo di nuovo.

Le storie raccontate

Molte sono le storie raccontate. Alcune affrontano situazioni ai limiti della credibilità. Altre cercano di capire se l’amore dietro le sbarre può essere considerato un sentimento vero, oppure se si tratta soltanto di una truffa.

Nelle vicende raccontate i detenuti, una volta pagato il proprio debito con la giustizia, non sempre sono disposti a continuare un legame precedente. Devono affrontare drammi familiari, nuove lotte per riconquistare un lavoro e la propria indipendenza. E poi molto spesso ci si trova di fronte a vicende che sono state montate ad arte, non hanno nulla dell’amore e si smontano una volta finito il periodo di detenzione.

Una prigione per innamorarsi – episodi

In uno degli episodi vedremo i protagonisti coinvolti in dinamiche singolari. Ad esempio Scott è innamorato di Lizzie che viene considerata un’imbrogliona da tutti gli amici di lui. Vedremo come si evolve la situazione e se Scott avrà il coraggio di portare a termine il suo legame sposando Lizzie. Scott spenderà 20.000 dollari per la sua fidanzata in carcere. Vedremo per quale motivo.

In un altro episodio Johanna sta per pianificare il proprio matrimonio con Garrett. In un altro ancora vedremo James correre da Alba, appena uscita di prigione.

Insomma le coppie che i telespettatori vedranno all’interno dei singoli episodi sono variamente assortite. Ognuno ha una storia da raccontare. E non tutte le vicende hanno un finale positivo. L’impatto con il mondo esterno, dopo molti anni di reclusione, ha conseguenze spesso inimmaginabili. E tali conseguenze si possono ripercuotere anche nei legami sentimentali.

Il programma viene proposto da Real Time in seconda serata proprio per la delicatezza delle tematiche affrontate.