Questa sera, giovedì 13 ottobre su Italia 1 va in onda, alle 21.20, l’appuntamento con Le Iene Show. Conducono Nicola Savino, insieme alle voci della Gialappa’s Band. Sul sito ufficiale Iene.it sono disponibili alcune anticipazioni dei servizi previsti. Purtroppo, manca Alessia Marcuzzi, che stamattina è risultata positiva al Covid.

La Marcuzzi, al riguardo, ha dichiarato che “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid. […] Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: faccio un test in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva”

Marika è una ragazza affetta da tetraparesi spastica distonica. Il suo sogno, raccontato a Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli delle Iene, sarebbe un viaggio in motocicletta. Le Iene hanno realizzato il suo desiderio.

Quindi, un altro servizio si occupa dello strano business nato dalla collaborazione di un gruppo di giovani tossicodipendenti, e alcuni anziani di Torino. I primi rubano generi alimentari, mentre i secondi li acquistano a prezzi fortemente ridotti. Con i proventi delle vendite, poi, i ragazzi possono acquistare la droga.

Potete seguire la puntata de Le Iene Show in diretta streaming sul sito MediasetPlay.

Le Iene Show 13 ottobre 2020, la diretta

Alessia Marcuzzi non è presente in studio. “Ogni mattina ci sottoponiamo ai test. E stamattina Alessia è risultata positiva.” afferma Savino. Che aggiunge “Tranquilli, non ha sintomi, sta bene”.

Poi, è mandato in onda il primo servizio. Sono stati molti i lavoratori che, nonostante le garanzie di aziende e Stato, sono stati licenziati a causa dell’epidemia. In particolare Fabrizio, l’uomo intervistato oggi, dopo essersi ammalato gravemente di Covid. Fabrizio porta ancora oggi i segni della sua malattia, che gli ha provocato una miocardite, per la quale è costretto a portare sempre con sè un defibrillatore.

Superati i 180 giorni di malattia, prossimo alla pensione, è stato licenziato dal supermercato dove lavorava. Fabrizio era impiegato nel supermercato da 33 anni. Però, il decreto cura Italia specifica che la quarantena dovuta al Covid non può essere conteggiata nei 180 giorni.

Grazie all’intervento delle Iene, però, l’azienda ha recentemente revocato il licenziamento di Fabrizio.

Le Iene Show 13 ottobre 2020, le multe sparite ad amici e Vip

Emma, semplice impiegata statale, da tempo si era accorta di alcune stranezze nella revoca di numerosissime multe a Roma. Contrastata dai suoi superiori, si era messa nei guai, al punto che Le Iene erano già intervenute per capire quanto di vero ci fosse nella vicenda. Anche perchè Emma, oggi, è stata esautorata dal suo ruolo. Probabilmente, a causa della veridicità delle accuse da lei mosse.

Oggi, ulteriori documenti sono stati rinvenuti, nei quali è chiaro che le multe annullate seguono un particolare disegno: sono multe di ingresso in zona ZTL, annullate in quanto i veicoli sarebbero stati “coinvolti in indagini ella polizia giudiziaria”. Eppure, le persone interessate, intervistate dalle Iene, fingono di non sapere delle multe annullate. Il totale delle multe annullate senza giusto motivo ammonterebbe a oltre 17 milioni di euro.

Molte delle multe annullate “in amicizia” sono state cancellate da un fantomatico individuo chiamato Nello. Ma analizzando i documenti rinvenuti, si nota che tutte le multe annullate portano la firma di un solo Carabiniere: il comandante Alessio Verciglio, cavaliere della Repubblica. Inoltre, alcune delle multe sono state cancellate anche alla moglie di Verciglio.

Il sindaco Virginia Raggi, che l’anno scorso aveva promesso alle Iene di risolvere la faccenda, non avrebbe nemmeno parlato con Emma. E invece, molti dei suoi colleghi sono stati promossi a dirigenti.

Il sogno di Marika

“Mi voglio sentire una ragazza normale come gli altri. Vorrei dimostrare che le persone disabili possono essere normali” dichiara Marika, da tutta la vita affetta da tetraparesi spastica distonica. La ragazza, pur con un corpo che non le risponde, è una mente libera e attiva. “A volte sono arrabbiata, con me stessa, con la vita. Non sono mai stata normale” continua Marika.

Marika ha un sogno: fare un viaggio in motocicletta. I limiti ci sono, i rischi anche. Ma Marika non ha paura. Allora, per aiutarla è stato chiamato dalle Iene Simone Zignoli, Motociclista esperto già contattato in passato dalle Iene, che si occuperà di guidare la moto su cui salirà Marika; ma anche di studiare un modo per far salire la ragazza comodamente sul mezzo.