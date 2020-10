Ne Il Paradiso delle Signore 5 Adelaide sarà protagonista di una linea gialla che inizierà tra poche puntate. Inoltre la serie in onda su Rai 1 nel daytime pomeridiano, prevede alcuni colpi di scena che riguardano anche il personaggio di Marta Conti (Gloria Radulescu).

Il futuro riserva a questi personaggi femminili due storyline che si intrecceranno con le dinamiche degli altri protagonisti.

Il Paradiso delle Signore 5 – Adelaide e il mistero del suo ritorno

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) è tornata da poco dagli Stati Uniti dove si era recata in viaggio di nozze con Achille Ravasi (Roberto Alpi).

I telespettatori però non sanno quanto è accaduto alla contessa oltreoceano. E soprattutto non conoscono il motivo per il quale è tornata senza il marito. Tutto quanto sarà svelato tra poco.

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) conosce ogni dettaglio ma, su preghiera della amata cognata, per adesso non ne fa parola. La verità è che Adelaide ha subito da parte del marito soprusi e violenze. Ravasi è riuscito con uno stratagemma ad impossessarsi del suo ingentissimo patrimonio ed ha lasciato la contessa sull’orlo del baratro economico. Inoltre si è mostrato violento ed ha costretto la contessa ad atteggiamenti di sottomissione a lei davvero non congeniali.

La nobildonna non può dimenticare quanto è accaduto. E sarà ancora perseguitata da Ravasi che molto presto si farà vivo con messaggi minacciosi. Tutto questo costringerà Adelaide ad essere sempre in pericolo.

In questo periodo la contessa di Sant’Erasmo è impegnata nella sua rielezione a presidentessa del circolo, ruolo che ha ricoperto per anni.

Il Paradiso delle Signore 5: Adelaide scopre che Federico è suo nipote

Un’altra storia parallela riguarda la scoperta da parte della contessa di Sant’Erasmo che Federico Cattaneo (Alessandro Fella) è suo nipote in quanto figlio di Umberto Guarnieri.

La contessa non reagirà bene dinanzi a questa notizia shock. Avrà una discussione molto dura ed accesa con il cognato. Infatti si è sentita ancora una volta tradita. Il rischio di interrompere di nuovo il rapporto con Umberto sarà molto reale . Ci sarà però un evento che farà tornare Adelaide sui suoi passi. Adesso la contessa sa di essere sola e non vuole perdere l’amore del cognato. Ma per lei è stato un colpo molto duro.

La partenza di Marta

Contrariamente a quanto circola sul web Marta non uscirà di scena. Come sappiamo ha una grande passione per la fotografia. E il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non vuole tarparle le ali. Le offre così un lungo soggiorno a New York dove potrà seguire uno dei corsi di fotografia più all’avanguardia. Tornerà in Italia e metterà a frutto tutte le conoscenze acquisite proprio all’interno de Il Paradiso delle signore. Si farà infatti promotrice di una iniziativa molto interessante legata proprio alla fotografia.

Il futuro di Ludovica Brancia

Nella parte finale della quarta stagione Ludovica Brancia (Giulia Arena) è stata abbandonata quasi sull’altare da Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker).

La giovane è tornata a Parigi con la madre. Ma il futuro potrebbe riservarle un incontro particolare. Infatti anche Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri SI sono momentaneamente trasferiti nella capitale francese insieme alla loro figlioletta Margherita. Possono così vivere la loro storia d’amore che sarebbe stata impossibile in Italia. Infatti una donna sposata come Nicoletta sarebbe stata accusata di adulterio e anche arrestata.

Secondo indiscrezioni i tre personaggi potrebbero incontrarsi proprio a Parigi in circostanze particolari. Quel che è certo è che almeno Ludovica tornerà al Paradiso delle signore.