Stasera in tv 16 ottobre 2020. Torna Tale e quale show e festeggia la puntata numero cento. Canale 5 propone la seconda puntata settimanale del Grande Fratello Vip 5. Ecco nei dettagli la programmazione su tutte le reti.

Stasera in tv 16 ottobre 2020 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Tale e quale show. Abolito e condannato moralmente negli Usa (e non solo), il “blackface”, ovvero il makeup che rende la pelle di un bianco simile a quella di un nero, continua ad essere adottato nello show di Carlo Conti. Quest’anno, in tre puntate, sono già stati imitati Barry White, James Brown, Whitney Houston e Tina Turner.

Su Rai 5, alle 21.15, Concerto Accademia Santa Cecilia 2020-2021. Il direttore musicale Antonio Pappano inaugura con i brani “Te Deum” di Bruckner e “Das Lied von der Erde” di Mahler la nuova stagione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Gli aggiornamenti sull’omicidio di Lecce continuano a tenere banco nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi: l’arbitro di calcio Daniele De Santis e la sua compagna, Eleonora Manta, sono stati massacrati il 21 settembre in un condominio di via Montello. Il giovane Antonio De Marco ha confessato l’omicidio.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip 5. “Andiamo d’accordo e quindi ci punzecchiamo. Sennò, senza pepe, sarebbe un rapporto noioso. Pupo è un gentleman d’altri tempi. E’ amichevole: pizzica, ma comunque mi approva”. Così Antonella Elia commenta la sua prima esperienza come opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini.

Su Italia 1, alle 21.25, Freedom – Oltre il confine. Roberto Giacobbo propone un’altra tappa del suo viaggio alla scoperta delle meraviglie della natura e della storia. Un lavoro portato a compimento nella massima sicurezza, tenendo conto delle nuove regole sanitarie, e una ripartenza piena di entusiasmo per la vita e le bellezze del nostro Paese.

Programmi in onda su La7, Tv8, Nove, Real time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Il talk show politico più divertente e insolito della televisione italiana propone una nuova puntata in diretta da Roma. Diego “Zoro” Bianchi e il disegnatore Marco “Makkox” Dambrosio raccontano l’Italia tra giornalismo e ironia.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Dal Teatro 5 di Cinecittà di Roma, secondo dei due appuntamenti coi Bootcamp. I concorrenti sono suddivisi nelle categorie Uomini 16-24, Donne 16-24, Over 25 e Gruppi, ognuna assegnata a un giudice. Tra loro, Hell Raton.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Un’altra divertente serata con le irresistibili imitazioni di Maurizio Crozza. Il comico genovese ripropone alcuni personaggi già conosciuti e amati, alternandoli con altri nuovissimi, presi dall’attualità e dallo spettacolo.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Al tendone arriva Chiara Maci a bordo di un apecar carico di frutta fresca. Le prove di questa settimana, infatti, hanno come protagonisti “tutti i frutti”. Tra i giudici, il famoso pasticciere Ernst Knam.

Stasera in tv 16 ottobre 2020 I film di questa sera

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2002, di Sam Mendes, Era mio padre, con Tom Hanks. Illinois, 1931. Michael Sullivan (Tom Hanks), marito e padre affettuoso, all’insaputa della famiglia è un killer, fra gli uomini più fidati del boss John Rooney (Paul Newman). Ma una sera uno dei suoi figli assiste a un’esecuzione. Da quel momento la vita di Sullivan non sarà più la stessa.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Claudio Cupellini, Alaska, con Elio Germano, Astrid Bergès-Frisbey. Fausto e Nadine s’incontrano per la prima volta in un grande albergo di Parigi. Per loro il destino avrà in serbo molti ostacoli che li porteranno a perdersi, amarsi e soffrire.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1976, di James Fargo, Cielo di piombo ispettore Callaghan, con Clint Eastwood. Stavolta Callaghan deve affrontare una banda di terroristi guidati da un reduce del Vietnam. Come partner nelle indagini gli viene assegnata Kate, ispettrice neo promossa.

Film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2019, di Antonin Baudry, Wolf Call – Minaccia in alto mare, con Omar Sy, Francois Civil. Chanteraide, addetto al sonar su un sottomarino francese, riconosce qualsiasi rumore. Un giorno però commette un errore e mette a rischio l’equipaggio. Cercherà di recuperare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1998, di Randall Wallace, La maschera di ferro, con Leonardo DiCaprio. Francia, XVII secolo. Re Luigi XIV infierisce sul popolo e tiene in catene il fratello gemello, imprigionato alla Bastiglia con una maschera che gli cela il viso.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2001, di Scott Mcgehee, David Siegel, I segreti del lago, con Tilda Swinton. Beau provoca accidentalmente la morte del suo amante e la madre decide di nascondere la cosa gettando il cadavere nel lago. Ma così facendo si espone al ricatto del killer Alec.