Questa sera, 16 ottobre, è in onda la quinta puntata della nuova edizione di Fratelli di Crozza. L’appuntamento con Maurizio Crozza e con la sua spalla storica Andrea Zalone è alle 21.20 su NOVE.

Nel corso della puntata andata in onda lo scorso 9 ottobre Crozza ha presentato al pubblico nuove imitazioni inedite. Ricordiamo il Cardinal Becciu, al centro di un recente scandalo in Vaticano, il fisico Carlo Rovelli, tanto brillante, quanto impacciato nello spiegare in termini semplici la Fisica Quantistica.

Ci sono poi stati anche i ritorni di maschere storiche: Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio, Fontana e Gallera.

Vi ricordiamo che potete vedere la puntata in diretta anche in streaming su internet, sul sito DPlay.

Fratelli di Crozza 16 ottobre, la diretta

La prima imitazione di questa sera è quella del medico Alberto Zangrillo. La parodia si basa sulle dichiarazioni del medico e ricercatore Robert Gallo, che da sempre ha criticato Zangrillo per la sua teoria riguardo “la morte clinica del Covid-19”.

“Sì, ma cosa ci aspetta da qui a qualche mese?” chiede Zalone a Crozza-Zangrillo. “Il capodanno panettonamente non esiste. Il capodanno spumeggiantemente è morto. La befana, porterà via non solo le feste. Ma tutti” afferma sicuro Crozza-Zangrillo.

Terminata l’imitazione, Crozza canta dal palco la sua versione personale di Let it Snow, la nota canzone natalizia. “Mangia ora il panettone, che non lo danno in rianimazione! Ad ottobre il Natale è sereno, a dicembre, temo un po’ meno” intona il comico.

Fratelli di Crozza 16 ottobre, la parodia di De Luca

“Son passati otto mesi, e ora siamo tornati come a marzo.” afferma sconsolato Crozza proseguendo il monologo. “I medici di base sono scomparsi. E ci è rimasto solo Pregliasco.” continua poi. Stando alle dichiarazioni del medico, un lockdown sarebbe prossimo. E mentre il governo delega alle Regioni le decisioni sulle normative anti-covid, in settimana è emersa la notizia secondo la quale i vaccini comprati a caro prezzo dalla Regione Lombardia non sarebbero a norma.

“Agite” ha detto il ministro Speranza ai presidenti delle Regioni. “E De Luca ha agito, eccome. Ha chiuso le scuole, e minacciato misure più restrittive. ma soprattutto, gli è saltato il tappo sulle feste per Halloween” commenta Crozza. “Halloween è un monumento all’imbecillità” ha affermato De Luca. Quindi, inizia una parodia del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Ma l’affermazione del vero De Luca su Halloween è tanto divertente, che il comico scoppia subito a ridere prima ancora di iniziare l’imitazione.