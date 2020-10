Venerdì 16 ottobre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la decima puntata del GF Vip 5. Il reality è condotto da Alfonso Signorini. Accanto a lui ci sono Pupo ed Antonella Elia come opinionisti.

Lunedì scorso Myriam Catania è stata eliminata. Mentre Massimiliano, Adua, Guenda ed Elisabetta sono finiti nel tugurio. Al televoto invece Guenda, Stefania Orlando e Matilde Brandi. Infine torna come concorrente Stefano Bettarini, che prese già parte al reality nel 2016 nel GF Vip 1.

GF Vip 5 diretta 16 ottobre, decima puntata, televoto

Nella diretta del 16 ottobre, Alfonso Signorini annuncia che ci saranno nuovi ingressi nella Casa. Ma prima di svelare i nomi il conduttore si collega con i Vip. E manda in onda una clip che raccoglie i momenti salienti degli ultimi quattro giorni.