Questa sera, 18 ottobre 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 torna Live non è la D’Urso. Nella nuova puntata del programma di Barbara D’Urso non mancano gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus. Tra gli ospiti Fabrizio Corona che svela nuovi dettagli sulla denuncia ricevuta dalla sua ex Nina Moric. Fausto Leali torna in video dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per linguaggio scorretto. Presenti anche Eva Grimaldi ed Emma Battaglia.

La lunga puntata si conclude con Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero, che chiede scusa per aver simulato una aggressione omofoba. E il rapper Bello Figo. Seguiamo in diretta le dichiarazioni di ognuno.

Live non è la D’Urso, 18 ottobre, Fabrizio Corona positivo al Covid