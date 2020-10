Stasera in TV lunedì 19 ottobre 2020, programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Tra i programmi in tv di stasera, lunedì 19 ottobre 2020, spicca Io ti cercherò su Rai 1 e il ritorno di Report su Rai 3. Mentre, per gli amanti del genere, su Canale 5 c’è una puntata con sorprese del Grande Fratello Vip 5. Qualche buona proposta arriva anche dai titoli dei film, sia sul digitale terrestre che su Sky.

Stasera in TV, programmi e film del 19 ottobre 2020 su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Lunedì 19 ottobre, alle 21:25, su Rai 1 va in onda la terza puntata di Io ti cercherò. La serie con Alessandro Gassmann e Maya Sansa entra nella fase cruciale con gli episodi 5 e 6, intitolati Fragile e Dhaval. La polizia arresta due trafficanti cinesi di merce contraffatta, forse coinvolti nell’omicidio di Ettore. Ma Valerio segue la pista legata alla società di vigilanza privata proprietaria del mezzo che ne ha trasportato il cadavere. Poi, Valerio e Sara ricostruiscono le ultime ore di Ettore, impegnato a proteggere una famiglia senegalese dalla malavita di Ostia.

Su Rai 2, alle 21:20, c’è il film Firesquad – Incubo di fuoco. Un enorme incendio minaccia la città di Yarnell, in Arizona. Allora, interviene la squadra speciale ed eroica di Vigili del fuoco, organizzata da Eric Marsh.

Alle 23.35, segue Una Pezza di Lundini.

Mentre, su Rai 3, alle 21:20, inizia la nuova serie di inchieste di Report, con Sigfrido Ranucci. Tra le inchieste principali della prima puntata, quella sul presunto conflitto di interessi de Presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

Rai 4, dedica la serata di lunedì 19 ottobre, dalle 21:23, alla serie Marvel’s Daredevil. In onda gli episodi 11 e 12 della stagione 3, seguiti dall’episodio 12 della stagione 2.

Invece, su Rai 5, Massimo Bernardini conduce l’episodio 4 di Nessun dorma, magazine fatto di interviste e racconti sulla musica. Protagonisti il regista d’opera Davide Livermore, oltre ai pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

Su Rai Movie, alle 21:10, il western Il mio nome è nessuno. Con Terence Hill, Henry Fonda e Geoffrey Lewis.

Infine, su Rai Premium, alle 21:20, c’è la commedia sentimentale Katie Fforde – La felicità di Bella.

Stasera in TV lunedì 19 ottobre 2020, programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Stasera, su Canale 5 torna alle 21:45 il Grande fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. In nomination ci sono Matilde Brandi, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Andrea Zelletta. Ma l’attenzione sarà puntata sull’ingresso di tre nuovi concorrenti: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma.

Italia 1, lunedì 19 ottobre alle 21:13, programma il thriller Killer Elite, con Robert De Niro. Danny Bryce è un soldato in congedo che diventa killer su commissione, insieme all’amico Hunter. Dopo uno sconvolgente omicidio commesso davanti ad un bambino, si trasferisce in Australia per cambiare vita.

Su Rete 4, alle 21:25, va in onda Quarta Repubblica, con Nicola Porro. Coronavirus ed emergenza sanitaria di nuovo sotto i riflettori. Ospiti Guido Bertolaso, il Giudice Sabino Cassese e l’Infettivologo Matteo Bassetti. Tra i politici, Andrea Romano e Simona Malpezzi (PD), insieme a Marco Bestetti (Forza Italia).

Mentre, Cine 34 programma alle 21:05, il film Mio fratello è figlio unico, di Daniele Luchetti. Con Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Luca Zingaretti e Angela Finocchiaro. La storia di Accio e Manrico, due fratelli di Latina che negli anni ’60 vivono la giovinezza scontrandosi. Per scelte di vita diverse e la lotta tra gli ideali comunisti e fascisti.

Su Iris, alle 21:13, c’è The blind side. La difficile integrazione di Michael Oher, adolescente nero di Memphis, abbandonato da una famiglia problematica. Ad accoglierlo è l’arredatrice Leigh Anne. Oscar a Sandra Bullock.

Nel frattempo, alle 21:11, Italia 2 offre Catwoman, con Halle Berry.

Inoltre, il canale 20, alle 21:12, propone il film I Vichingi. Una nave di vichinghi naufraga vicino alle coste della Scozia.

Su La5, alle 21:30 inizia il film Oltre l’oceano. Storia di un vedovo che salva una sconosciuta e vede stravolgersi la vita.

Infine, Mediaset Extra prosegue la diretta h24 del GF Vip5.

Programmi e film da guardare su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Stasera, La7 programma alle 21.15 la serie Grey’s Anathomy. In onda gli episodi 348 e 349 della stagione 16.

Mentre, su La7d, alle 21:30, c’è l’episodio Laurence in defaillance della serie Little Murders. Ispirato ai gialli di Agatha Christie.

Su Real Time, alle 21:25, una nuova puntata di Vite al limite: e poi. Episodio Tamy e Karina.

Invece, NOVE lunedì sera propone, alle 21:30, il racconto in prima persona del Capitano Ultimo, protagonista dell’arresto di Totò Riina.

Su Tv8, alle 21:30, torna Gomorra – La serie. In onda gli episodi 1 e 2 della stagione 4.

Cielo propone, alle 21:30, Parla con lei, film premio Oscar di Pedro Almodovar. Marco è uno scrittore argentino che conosce Benigno in teatro. Poi, Marco si innamora della torera Lydia, che però finisce in come e viene ricoverata nell’ospedale in cui lavora Benigno.

Infine, Paramount Channel programma alle 21:10, il film Il negoziatore. Con Samuel L. Jackson e Kevin Spacey.

Stasera in TV lunedì 19 ottobre 2020, Programmi e film in onda su Sky

Tra i programmi Sky di lunedì 19 ottobre 2020, Sky Uno propone alle 21:15 al prima tv di Masterchef Usa. Episodi 9 e 10 della stagione 10.

Su Sky Atlantic, alle 21.15, esordisce la serie The third day. Episodi 1 e 2 della stagione 1. Con Jude Law.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky lunedì 19 ottobre, Sky Cinema Uno programma alle 21:15 Terminator – Destino oscuro. ultimo capitolo della saga con Arnold Schwarzenegger, prodotto da James Cameron.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, c’è Billy Elliot.

Su Sky Cinema Action, alle 21:00, Al Pacino e Alicia Witt sono protagonisti nel thriller 88 minuti.

Mentre, su Sky Cinema Family, alle 21:00, va in onda il film d’animazione Asterix e il segreto della pozione magica.

Sky Cinema Drama, alle 21:00, propone 18 regali, film tratto da una storia vera e interpretato da Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo.

Su Sky Cinema Romance, alle 21:00, il classico Harry, ti presento Sally…

infine, su Sky Cinema Comedy, alle 21:00, Paolo Ruffini rivive 35 anni di cinepanettoni con Super Vacanze di Natale.