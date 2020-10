Stasera in Tv mercoledì 21 ottobre. Rai 1 trasmette l’ultima puntata di Ulisse- il piacere della scoperta con Alberto Angela. Su NOVE torna Daria Bignardi con la nuova stagione de L’Assedio.

Stasera in Tv mercoledì 21 ottobre 2020 programmi e serie Tv Rai



Rai 1, alle 21.25, manda in onda l’ultima puntata di Ulisse- il piacere della scoperta. Alberto Angela racconta la vita e la carriera di John Fitzgerald Kennedy; ucciso a Dallas il 22 novembre 1963. Al centro della puntata, intitolata Kennedy- l’uomo che ha fatto sognare l’America , anche il racconto della sua famiglia d’origine.

Su Rai 2, alle 21.25, va in onda la fiction Mare fuori con Carolina Crescentini. Nell’episodio Legami spezzati Filippo informa Ciro che l’operazione è andata come previsto. Ma allo stesso tempo si riavvicina a Carmine per raccontagli quanto accaduto. Quest’ultimo si offre di aiutarlo per impedire che Ciro possa vendicarsi.

Nell’episodio Le forme dell’amore Carmine deve scegliere se essere ucciso o uccidere Massimo Valenti. Nel frattempo lascia intendere a Ciro che il nuovo piano criminoso non è andato a buon fine a causa di Pino. Quest’ultimo cercherà di togliersi la vita dopo aver scoperto che Ciro ha ucciso il suo cane.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda Chi l’ha visto? Federica Sciarelli questa sera torna ad occuparsi di Alessandro e Luigi, la coppia di giovani badanti scomparsi a Siracusa sei anni fa. La Procura sta indagando per duplice omicidio ma i corpi non sono mai stati rinvenuti.

Stasera in Tv mercoledì 21 ottobre 2020 programmi Mediaset, La7, NOVE



Rete 4, alle 21.20, trasmette Stasera Italia Speciale con Barbara Palombelli.

Nel lungo speciale del mercoledì la giornalista si occupa della nuova ondata di contagi, del nuovo Dpcm del Governo Conte. E delle lunghe file nei centri covid per eseguire i tamponi.

Su Canale 5, alle 21.00, va in onda l’incontro calcistico Inter- Borussia Monchengladbach. Dallo stadio di San Siro la squadra di Conte torna a disputare la competizione di UEFA Champions League, dopo tre anni. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo.

Invece su Italia 1,alle 21.25, va in onda Le Iene Show con Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi, risultata negativa al tampone.Tra i temi della puntata l’aggressione subita da Alessandro Di Sarno dai Casamonica, il caso dei pescatori di Mazzara del Vallo bloccati in Libia.

La7, alle 21.25, trasmette Speciale Atlantide- Minority report. Andrea Purgatori presenta l’omonimo film diretto da Steven Spielperg del 2002, con Tom Cruise e e Colin Farrell. La pellicola è preceduta dal dibattito del giornalista sull’attuale pandemia che richiede il controllo totale della società. Il conduttore si interroga su quanto siamo disposti a consegnare allo Stato, non solo la nostra privacy (attraverso un’app) ma anche la nostra libertà individuale. Subito dopo il film il documentario Big Data- il futuro è in linea con Sansy Smolan.

Infine su NOVE, alle 21.25, torna in onda Daria Bignardi con la nuova stagione de L’Assedio. Ospiti della prima puntata Francesco Bianconi, Skin, il fumettista Zerocalcare, Giovanni Storti. E ancora Massimo Galli, Selvaggia Lucarelli e Stefano Mancuso.

I film trasmessi su Iris, Cine 34

Iris, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 1975 Lo squalo, con Roy Scheider. Un imponente squalo sta seminando il terrore nelle acque di una spiaggia americana. Lo sceriffo Brody si unisce ad un pescatore e ad uno scienziato per ucciderlo.

Infine Cine34, alle 21.10, va in onda il film drammatico del 2006, La sconosciuta con Xsenia Rappoport. Irena, ex prostituta ucraina, fa di tutto per farsi assumere da una ricca famiglia di orafi. Ma durante la permanenza nella nuova abitazione riemergeranno i fantasmi del passato.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2017, Justice league con Ben Affleck. Dopo essere riuscito a riconquistare la fiducia dell’umanità, Bruce Wayne invita Diana Prince a far parte del team di supereroi. Deve aiutarli a sconfiggere un nuovo nemico.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 2007, Michael Clayton con George Clooney. L’ex pubblico ministero Michael Clayton va a lavorare in un importante studio legale. Quando si ritrova ad occuparsi di una società implicata nella vendita di un prodotto cancerogeno, tenta di boicottarla.

Infine su Premium Cinema 3 , alle 21.15, va in onda il film commedia del 1993, Le donne non vogliono più con Pino Quartullo. La compagna di Luca gli rivela di non voler avere figli. Ma Luca ha un grande desiderio di paternità. E per tale ragione proverà una strada alternativa.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2011, 5 days of war con Andy Garcia. Thomas è un reporter americano che deve documentare la guerra tra Russia e Georgia. Ma viene ferito durante un conflitto a fuoco. Una studentessa si prenderà cura di lui.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2019, Jo jo rabbit con Roman Griffin Davis. Nella Germania nazista il piccolo Jojo è un grande stimatore del Regime. Ma entra in crisi quando scopre che la madre ha nascosto in soffitta una ragazza ebrea.

Invece Sky Cinema Action, alle 21.15, trasmette il film avventura del 1998, La maschera di ferro con Antonio Banderas. Zorro è ormai anziano e trova in Alejandro il suo successore. Decide così di addestrarlo affinché possa sconfiggere il perfido Don Rafael Montero.

Infine Sky Cinema Suspence, alle 21.00, è previsto il film thriller del 1999, La figlia del generale con John Travolta. Il sottoufficiale Paul Brenne indaga sull’omicidio della figlia del generale Fighting joe. Scoprirà inquietanti verità.