Inter-Borussia Mönchengladbach valevole per la Champions League, è visibile questa sera in tv sia in chiaro su Canale 5 sia sui canali sportivi Sky. In diretta dal Meazza va in scena la sfida tra i nerazzurri di Antonio Conte e i tedeschi di Rose che tornano a disputare la massima competizione europea per club dopo tre anni.

E’ l’olandese Bjorn Kuipers l’arbitro designato per la partita di Champions League Inter-Borussia.

Champions League Inter Borussia su Canale 5 in chiaro

Inter Borussia è primo match della Uefa Champions League 2020/21 ad aprire la stagione del calcio europeo delle reti Mediaset. La gara di San Siro è in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 21.00. Ed è una esclusiva in chiaro su Canale 5.

La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin.

A seguire su Canale 5, post partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Riccardo Ferri, Sandro Sabatini, Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. E da San Siro, Giorgia Rossi con Pierluigi Pardo. Non mancheranno le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con un’ampia sintesi di “Midtjylland-Atalanta”.

Partita e post partita sono visibili anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).

Inter Borussia su Sky

La partita è visibili anche in visione pay sui canali Sky. Esattamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).I canali sono disponibili anche in streaming su NOW TV.

Per le interviste del pre e post partita, Anna Billò è la padrona di casa del nuovo “Champions League Show”, lo studio di approfondimento dei match in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco una squadra capitanata da Alessandro Costacurta, con Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò.

I martedì e mercoledì di coppa si chiudono a mezzanotte con “5X5 Champions League”, 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi dalla serata di Champions. Sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Champions League Inter Borussia La situazione delle squadre

Conte allenatore della nostra Nazionale, dovrà far fronte alle assenze di molti giocatori per le positività al Covid-19. Non possono essere in campo per l’impegno europeo con i tedeschi, Gagliardini, Young e Skriniar.

Non sono presenti neppure Bastoni e Nainggolan, che pur negativi all’ultimo tampone, non potranno comunque essere a disposizione. Infine campo da gioco negato anche all’infortunato Vecino.

Rose, allenatore dei tedeschi, sceglie il consueto 4-2-3-1. Il riferimento offensivo è l’attaccante svizzero Embolo. Alle sue spalle agiscono i trequartisti Hofmann, Stindl e Marcus Thuram.

In porta agirà l’esperto portiere svizzero Sommer.

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni delle due squadre

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Inter-Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Embolo. All. Rose