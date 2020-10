Questa sera, 21 ottobre alle 21:20, su Real Time va in onda l’atteso quarto episodio di Matrimonio a prima vista Italia 2020. Dopo l’esperienza dei viaggi di nozze nella scorsa puntata, per le tre coppie protagoniste è il momento della puntata Dalla luna di miele alla convivenza.

Matrimonio a prima vista Italia 2020, le coppie iniziano la convivenza

La coppia di Luca e Giorgia arriva al nuovo episodio nel migliore di modi. Hanno passato un viaggio di nozze in Trentino, dimostrando una sintonia persino sorprendente per due persone che si sono conosciute da poco.

Peggio è andata a Sitara e Gianluca, nel pur splendido scenario dell’Isola d’Elba. Hanno già discusso più di una volta e non hanno ricomposto la situazione al meglio.

Anche per Nicole ed Andrea non sono poche le cose da mettere a posto. Soprattutto perché Andrea non sembra affatto convinto della nuova moglie. Ha ammesso di non considerarla la sua donna ideale, dal punto di vista estetico. In ogni caso, entrambi hanno dimostrato di volerci provare.

Nella puntata di Matrimonio a prima vista Italia del 21 ottobre sono chiamati al passo cruciale della convivenza. Andranno avanti per sei settimane.

Continuano ad essere seguito dal Sociologo Mario Abis, dallo Psicologo Gerry Grassi, dalla Sessuologa Nada Loffredi e dallo Psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini.

Intanto, secondo voci trapelate in via ufficiosa, sembra prospettarsi un clamoroso scambio di partner a fine edizione.

La diretta del 21 ottobre

Nella seconda parte del viaggio di nozze, tra Sitara e Gianluca sembra tornato il sereno. Si godono il momento in barca e su una piccola spiaggetta segreta, in un clima finalmente disteso.

Nel frattempo, Nicole e Andrea si divertono nella piscina dell’hotel sul Lago di Como. Tra i due sembra intensificarsi l’attrazione.

Continua ad andare molto bene tra Giorgia e Luca. Si divertono di fronte ad un barbecue che non vuole accendersi, con il massimo della spontaneità e in totale relax.

Intanto, Fabrizio Quattrini e Nada Loffredi commentano gli sviluppi con cautela, ma certificando l’evoluzione dei rapporti.

Poi, una battuta di Nicole raffredda di nuovo l’atmosfera con Andrea. Scherzando, gli parla di un possibile tatuaggio col suo nome e lui reagisce irrigidendosi e dicendo che non lo farà mai. Nicole ci rimane male, soprattutto perché scherzava, ma si chiariscono nel giro di pochi minuti.

I primi ad affrontare l’argomento della convivenza sono Sitara e Gianluca. Per il momento, dicono di voler passare qualche giorno a Firenze, da Gianluca, senza fare programmi a lungo termine. Lui vuole presentarla agli amici, che ancora non sanno nulla di lei e del matrimonio.

Poi tocca a Giorgia e Luca. Giorgia dice di non avere molte intenzioni di spostarsi da casa, perché anche se vive ancora in famiglia, ha sia il lavoro sia l’università a pochi minuti. Però, si dimostra aperta a trovare il compromesso ideale per entrambi.

Sitara e Gianluca arrivano alla serata dopo un pomeriggio pieno di serenità e amorevolezza. Sitara si dice stupita e felice di come siano riusciti a ritrovare al tranquillità. Poi, però, dice a Gianluca che non è il suo tipo ideale, che non è sicuro quanto vuole far credere e che le sembra parli molto e poi va al sodo troppo lentamente. La serata sta per rovinarsi.

Matrimonio a prima vista Italia 21 ottobre 2020, diretta – Nicole e Andrea

Altro piccolo incidente tra Nicole a Andrea. Mentre prepara dei cocktail per entrambi, lei chiama ‘suocero’ il padre di Andrea e lui si ritrae di nuovo sentendo invasa la sua vita.

Degenera la situazione anche tra Sitara e Gianluca. Lei le dice di non vederlo come un uomo in grado di tenerle testa in una discussione. Troppo arrendevole ed educato per una donna diretta ed esuberante come lei.

Nada Loffredi: “L’atteggiamento di Sitara e Gianluca è troppo individualistico e autoreferenziale. Troppo egocentrati”.

La situazione esplode letteralmente quando rientrano in barca e Gianluca si attarda con il Capitano del catamarano. Solo pochi minuti, me per Sitara è inaccettabile, perché le ricorda quanto successo appena poche sere prima. Per lei è un chiaro segno di disinteresse. “Non è sincero”, confessa alle telecamere.

Invece, Luca e Giorgia vivono in un angolo incredibilmente sereno. Sentono già la malinconia per la fine della luna di miele e si guardano amorevolmente.

Subito dopo, da Nicole arriva una confessione delicata e molto intima. Riguarda il rapporto con il padre. Dice di non aver più voluto vederlo da quando era adolescente, perché si sentiva continuamente mortificata e denigrata. Si sfoga: “Mi sento controllata, comandata, non mi sento libera”.

Matrimonio a prima vista Italia 21 ottobre 2020, diretta – Sitara su tutte le furie

All’improvviso, arriva l’ennesimo terremoto nel rapporto tra Sitara e Gianluca. Durante un’innocua chiacchierata, Gianluca ammette di sentirsi, a volte, con al sua ex. Addirittura, confessa che lei gli ha scritto dopo le nozze.

Sitara va su tutte le furie, la considera l’ennesima dimostrazione della sua scarsa sincerità. Non vuole più vederlo e a momenti lo caccia dalla barca. Lui prova a spiegarle che si sentono molto poco e che entrambi considerano la storia morta e sepolta. Ovviamente, non basta.

Vicini alla rottura definitiva, non resta che provare a salvarsi chiamando Nada Loffredi. La sessuologa prova a ricucire: “Secondo me lui ha paura di perderti. Lo sottoponi ad interrogatorio, lui sta sempre più in ansia e rischia di sbagliare continuamente”. Infine, consiglia a Gianluca di essere più spontaneo e sincero.

Qualche scricchiolio si sente anche tra Luca e Giorgia, per un motivo simile. Luca è ancora apertamente legato alla ex ragazza. Ma loro ne parlano più tranquillamente, anche perché Luca ne aveva parlato a Giorgia appena dopo il primo incontro.

Emerge una frattura potenzialmente insanabile anche tra Nicole e Andrea. Nicole lavora come dirigete in un’azienda, posizione che ha rincorso per anni. Andrea lavora nell’azienda di famiglia, a Pesaro. Entrambi dicono di non voler lasciare il lavoro, mostrando un serio problema in vista della convivenza. Lui si dice convinto che sarà lari a licenziarsi.

Poi, precipita ancora la situazione tra Sitara e Gianluca. Lui si assenta per qualche ora e torna in barca con la spesa, convinto a preparare una cena per due. Tuttavia, Sitara è ancora rigida e battibeccano anche sul cibo da preparare. “C’è proprio un non volersi. Qualsiasi passo non serve. Di chiacchiere se ne sono fatte troppe e sono stufo”, dice Gianluca.

A fine serata, Gianluca non vuole dormire con Sitara e scoppia l’ennesima discussione.

Giorgia e Luca vanno a vivere insieme

Le cose tra Giorgia e Luca, al contrario, continuano ad andare bene. Hanno passato la prima notte a Cisterna di Latina, a casa di lui, in attesa di una sistemazione definitiva. Dicono di non avere ancora un piano preciso, ma che si stanno organizzando nel modo migliore. Sono visibilmente sereni.

Intanto, Nicole e Andrea fanno l’ultima colazione sul lago, dopo una nottata molto intima. Le cose, però, non vanno troppo bene. Andrea la riprende più volte perché secondo lui sta mangiando troppo. Di contro, lei gli chiede di lasciarle mangiare ciò che vuole. Dopodiché, lui confessa alle telecamere di Matrimonio a prima vista Italia che Nicole proprio non gli piace, esteticamente. Secondo il Sociologo Mario Abis, tuttavia, la situazione è più complessa di quanto possa sembrare, perché Andrea mostra segnali contrastanti.

La puntata si chiude con l’allontanamento tra Sitara e Gianluca. Quando scendono dalla barca su cui hanno passato la luna di miele, decidono di separarsi e di andare ciascuno a casa propria. È un disperato tentativo di ritrovare la tranquillità necessaria, prima di rincontrarsi a Firenze. Per loro, però, sembra ci sia davvero poco da fare per recuperare il rapporto.

Matrimonio a prima vista Italia 21 ottobre finisce qui.