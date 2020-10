Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, torna alle 21.20 su Italia 1, l’appuntamento con Le Iene Show. Ieri, infatti, l’appuntamento del martedì non è andato in onda per non sovrapporsi con l’ultima puntata di Temptation Island, andata in onda su Canale 5. Conducono Nicola Savino con le voci della Gialappa’s Band, e torna Alessia Marcuzzi, risultata negativa all’ultimo tampone.

Fra i servizi in onda questa sera, anticipati sul sito Iene.it, uno speciale sul Covid. Che succede a chi risulta negativo al tampone, ma accusa ancora i sintomi della malattia? La Iena Alessandro Politi ha intervistato al riguardo il professor Francesco Landi del Policlinico Gemelli di Roma. E ha parlato con pazienti negativizzati, ma che, a distanza di mesi, non si sentono guariti.

Poi, un servizio di Silvio Schembi documenta il sequestro di 18 pescatori di Mazara del Vallo, bloccati in Libia durante una battuta di pesca in acque internazionali. Sembra che né la Marina Militare Italiana, né le barche della missione “Vigilanza Pesca” siano ancora intervenute in loro soccorso.

Le Iene Show 21 ottobre, la diretta