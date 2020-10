Questa sera, 21 ottobre alle 21:20, su Real Time va in onda l’atteso quarto episodio di Matrimonio a prima vista Italia 2020. Dopo l’esperienza dei viaggi di nozze nella scorsa puntata, per le tre coppie protagoniste è il momento della puntata Dalla luna di miele alla convivenza.

Matrimonio a prima vista Italia 2020, le coppie iniziano la convivenza

La coppia di Luca e Giorgia arriva al nuovo episodio nel migliore di modi. Hanno passato un viaggio di nozze in Trentino, dimostrando una sintonia persino sorprendente per due persone che si sono conosciute da poco.

Peggio è andata a Sitara e Gianluca, nel pur splendido scenario dell’Isola d’Elba. Hanno già discusso più di una volta e non hanno ricomposto la situazione al meglio.

Anche per Nicole ed Andrea non sono poche le cose da mettere a posto. Soprattutto perché Andrea non sembra affatto convinto della nuova moglie. Ha ammesso di non considerarla la sua donna ideale, dal punto di vista estetico. In ogni caso, entrambi hanno dimostrato di volerci provare.

Nella puntata di Matrimonio a prima vista Italia del 21 ottobre sono chiamati al passo cruciale della convivenza. Andranno avanti per sei settimane.

Continuano ad essere seguito dal Sociologo Mario Abis, dallo Psicologo Gerry Grassi, dalla Sessuologa Nada Loffredi e dallo Psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini.

Intanto, secondo voci trapelate in via ufficiosa, sembra prospettarsi un clamoroso scambio di partner a fine edizione.

