Stasera in Tv giovedì 22 ottobre. Rai 1 trasmette due episodi della fiction Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero. Mentre su Cine34, alle 21.10, va in onda il film commedia del 2001, Volesse il cielo!.

Rai 1, alle 21.25, manda in onda la serie Doc nelle tue mani, con Luca Argentero. Nell’episodio Cause ed effetti Andrea, dopo aver ritrovato la cartella di un paziente deceduto, tenta di ricostruire quanto accaduto prima dello sparo che gli ha fatto perdere la memoria. E Marco, responsabile di quel decesso, si dimostra poco collaborativo.

Nell’episodio L’imprevisto in ospedale arrivano numerose persone, vittime di un incidente ferroviario. Tra loro anche una donna che appartiene al passato di Riccardo.

Su Rai 2, alle 21.20, è previsto il telefilm FBI con Sela Ward. Viene ucciso un diplomatico americano che sarebbe coinvolto in un traffico di droga. E la squadra dell’Fbi indaga per sgominare la banda di trafficani. Iinvece Ziban e Valetine tentano di supportare dei loro vecchi amici, che stanno combattendo contro i loro demoni interiori.

Rai 3, alle 21.20, trasmette il film commedia del 2017, Tonya con Margot Robbie. Il film narra la storia di Tonya Harding, campionessa di pattinaggio sul ghiaccio. Nel 1994 fu coinvolta nel caso dell’aggressione a Nancy Kerrigan, sua rivale. La donna fu ferita dal marito della Harding.

Stasera in Tv giovedì 22 ottobre 2020 programmi Mediaset



Rete 4, alle 21.25, manda in onda il talk di approfondimento Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della seconda ondata dei contagi e dell’undicesimo Dpcm del Governo Conte per cercare di contrastare la diffusione del covid 19. Tra gli ospiti della puntata: la leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni.

Inoltre su Canale 5, alle 21.25, va in onda un nuovo appuntamento di Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti. Come di consueto un concorrente tenta la scalata delle 15 domande per riuscire a vincere il montepremi da 1 milione di euro.

Infine Italia 1, alle 21.25, va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. La conduzione è affidata al trio maschile composto da Matteo Viviani, Filippo Roma e Giulio Golia. Ma quest’ultimo, risultato positivo al covid 19, potrebbe essere nuovamente sostituito da Nina Palmieri.

I film trasmessi su Rai Movie, Paramount

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2016, Il segreto con Vanessa Redgrave. Roseanne, rinchiusa da 50 anni in manicomio, ripercorre la sua vita. In un flashback la giovane Rosaenne, durante la guerra irlandese, deve fare i conti con la morte per il figlio e l’amore per un pilota.

Infine Cine34, alle 21.10, va in onda il film commedia del 2001, Volesse il cielo! Con Vincenzo Salemme. Un ispettore investendo accidentalmente un cassonetto dei rifiuti incontra un uomo che perso la memoria. Farà di tutto per aiutarlo a ricordare.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2013, Homefront, con Jason Statham. Un agente della DEA è in profonda crisi, dopo aver fatto uccidere il figlio di un boss che ha intenzione di vendicarsi. Inoltre rimasto da poco vedovo, vuole lasciare il lavoro.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,è previsto il film drammatico del 2014, The Judge, con Robert Downey Jr. L’avvocato Hank Palmer torna nella città dove è nato dopo la morte della madre. Lì lo attendono un giudice, due fratelli ed il padre. Quest’ultimo è accusato di aver ucciso la consorte.

Infine Premium Cinema 3, alle 21.15, manda in onda il film commedia del 1992, Ricky & Barabba con Renato Pozzetto. Il finanziere Ricky Morandi, sull’orlo della bancarotta, tenta il suicidio dopo essere stato lasciato dalla moglie. Un barbone lo salva e lo aiuta a rintracciare la moglie che è scappata con il suo rivale in affari.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2019 Pinocchio, con Roberto Benigni. Il film narra le avventure del burattino realizzato da Geppetto e trasformato poi in bambino dalla Fata Turchina. Ingenuo e curioso Pinocchio, sarà vittima di due truffatori, il gatto e la volpe.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2019, Dio è donna e si chiama Petrunya. Alcuni uomini di un paesino della Macedonia devono cercare una croce da utilizzare durante una cerimonia ortodossa. Ma quando a trovarla è una donna…

Invece Sky Cinema Action, alle 21.15, trasmette il film thriller del 1993, Impatto imminente con Bruce Willis. L’ex agente Tom Hardy è diventato una guardia fluviale dopo aver denunciato un collega corrotto. Ora però viene perseguitato da un killer che uccide le sue ex fidanzate.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, è previsto il film thriller del 2012, Red dragon con Anthony Hopkins. Will Graham, ex agente dell’FBI; si occupa del caso di un folle assassino che commette omicidi efferati. Per trovarlo chiederà aiuto ad Hannibal Lecter.