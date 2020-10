Alle 20:35 di questa sera, sabato 24 ottobre, su Rai 1 va in onda la diretta della sesta puntata di Ballando con le Stelle. Nove le coppie ancora in gara sulla pista di Milly Carlucci, dopo la doppia eliminazione di sette giorni fa. Red Canzian sarà il ballerino per una notte, ospite della serata insieme al cast di Ritorno al crimine. Lo show va in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, con la regia di Luca Alcini.

Ballando con le Stelle sesta puntata del 24 ottobre, gli ospiti

Ballando con le stelle del 24 ottobre segna l’ingresso in una fase importante del dance show. Il gruppo dei potenziali vincitori sembra essersi ristretto, ma le preferenze del pubblico non hanno ancora preso una direzione chiara. La scorsa settimana sono stati eliminati Lina Sastri e Simone di Pasquale, subito dopo Antonio Catalani e Tove Villfor.

Ecco, dunque, le nove coppie ancora in gara:

Costantino Della Gherardesca – Sara Di Vaira



Gilles Rocca – Lucrezia Lando

Elisa Isoardi – Raimondo Todaro

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina



Paolo Conticini – Veera Kinnunen

Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman

Vittoria Schisano – Marco De Angelis

Alessandra Mussolini – Maykel Fonts

Tullio Solenghi – Maria Ermachkova

In giuria, come sempre, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Carolyn Smith, presidente di giuria, ha preannunciato in settimana giudizi più esigenti: “Il livello dello spettacolo è già molto alto, ora voglio vedere la tecnica”.

Inoltre, Alberto Matano e Roberta Bruzzone supporteranno la giuria e assegneranno il tesoretto. Mentre, i Tribuni del popolo, Rossella Erra, Gianni Ippoliti e Antonio Razzi faranno le veci del pubblico da casa.

Comte preannunciato, il ballerino per una notte sarà Red Canzian, ex bassista dei Pooh. Eccezionalmente, questa sera interverrano anche altri ospiti. Si tratta degli attori di Ritorno al crimine, film di Massimiliano Bruno in uscita il 29 ottobre. Nel cast, Edoardo Leo, Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Loretta Goggi, Gianmarco Tognazzi, Carlo Buccirosso e Giulia Bevilacqua.

Tornando alla gara tra i ballerini, ricordiamo che il pubblico da casa può votare solo tramite i canali sociale della trasmissione. Con un ‘Mi piace’ su Facebook oppure con un ‘Cuore’ su Instagram e Twitter.

La diretta

“Non è facile iniziare questa puntata dopo le notizie sulla pandemia arrivate dal Tg1. Ma vogliamo regalarvi un momento di spensieratezza”, esordisce in anteprima Milly Carlucci. Inoltre, spiega che Elisa Isoardi dovrebbe essere regolarmente in gara. Già sabato scorso soffriva di un’infiammazione tendinea, che in settimana le ha dato ulteriori noie.



Tuttavia, al momento delle presentazione delle coppie, Elisa Isoardi arriva in braccio a Raimondo Todaro. Ha una fasciatura piuttosto ampia. A questo punto, cosa faranno vedere in pista è un’incognita. La loro diventa sempre più una storia a parte e gli autori ne approfittano per alimentare l’attesa.

Intanto, dalle parti della giuria arriva un Guillermo Mariotto in versione anti-Covid decisamente eccentrica. Con mascherina, visiera trasparente e occhialii specchiati.

Prima di iniziare la gara delle celebrità, è il momento di Ballando con te, il concorso dedicato ai ballerini amatoriali. Hanno superato le selezioni diversi mesi fa, ed hanno registrato le esibizioni ben prima della pandemia.

I primi ad esibirsi sono gli Starlight Company, un gruppo di ballerini di Ladispoli. Fondono musical e hip hop, in una bella coreografia ambientata in un Luna Park.

Poi, sue ballerini speciali: Giovanni Lupi e Livia Nulli, rispettivamente 99 e 87 anni. Dopo una vita da marinaio, Giovanni condivide ancora con la moglie la grande passione per il ballo. Livia è particolarmente vivace e irriverente.

Secondo il voto combinato della giuria e dei social, vincono Giovanni Lupi e Livia Nulli. Il pubblico, evidentemnete, premia la singolarità della coppia, più che il ballo.

Ballando con le Stelle diretta, coppie impengate nella Prova speciale del 24 ottobre

Adesso, inizia la gara tra le celebrità. Anche nell apuntata del 24 ottobre, come primo atto è prevista una Prova Speciale.

Milly Carlucci spiega come funziona: ogni coppia dovrà interpretare una coppia famosa del cinema o dei cartoni animati. Balleranno un ritmo già studiato, ma dovranno riconoscerlo, ballare improvvisando i passi fondamentali e interpretare i personaggi. In più, dovranno farlo travestiti da quesi personaggi. Il voto finale sarà affidato alla sola Carolyn Smith, che assegna 25 punti alla coppia migliore.

Questi sono i personaggi assegnati ai ballerini:

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina – Fred e Wilma Flinstones

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira – Frankenstein Junior e Inga

Gilles Rossa e Lucrezia Lando – Tarzan e Jane

Vittoria Shisano e Marco De Angelis – Cenerentola e il Principe Azzurro

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova – Stanlio e Onlio

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman – Il Gatto e la volpe

Paolo Conticini e Veera Kinnunen – Cappuccetto Rosso e il lupo

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts – Eva Kant e Diabolik

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro – Elizabeth e John di 9 settimane e mezzo

Daniele Scardina è tra i più bizzarri, insieme a Costantino Della Gherardesca. In generale, tutti piuttosto singolari.