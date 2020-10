Ascolti Tv lunedì 26 ottobre 2020. Io ti cercherò, con l’ultima puntata, raggiunge il 18.5%. Vince in termini di spettatori, ma la share è appannaggio del GF Vip 5. Male il documentario di Rai 2 su Trump e Biden. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 26 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 Io Ti Cercherò ha conquistato 4.374.000 telespettatori con 18.5%

Su Rai 2 The Choice 2020: Trump VS Biden: 656.000 telespettatori con 2.7%.

Su Rai 3 Report: 2.329.000 telespettatori con 9.44%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha ottenuto 3.114.000 spettatori con 19.2%

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha raggiunto 1.211.000 persone con 6.6%.

Su Italia 1 Il film Jack Ryan – L’iniziazione ha registrato 1.351.000 telespettatori con 5.6%.

Su La 7 Grey’s Anatomy 16 ha coinvolto 641.000 telespettatori con 2.7%.

Su Tv8 Gomorra – La serie è stata seguita da 701.000 telespettatori con 2.9%.

Ascolti Tv lunedì 26 ottobre 2020, la fascia preserale Caduta libera raggiunge il 19% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.460.000 con 18.3%. L’Eredità: 4.927.000 con 21.7%. Su Rai 2 Hawaii Five O ha raccolto 719.000 persone con 3.4% Su Rai 3 Blob sigla 1.316.000 spettatori con 5.1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.797.000 con 15.2%. Caduta Libera: 4.204.000 con 19% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha coinvolto 1.010.000 telespettatori con 5.1%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag: 640.000 spettatori con 3.1%. Su La 7 The Good Wife: 158.000 con 0.9% e 255.000 con 1.2% Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars raggiunge 355.000 spettatori con 1.4%. Ascolti Tv lunedì 26 ottobre 2020, l’access prime time Geppy Cucciari con la prima puntata di Che succ3de al 5%. Testa a testa tra Papi e Corsi su Tv8 e Nove Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 4.970.000 telespettatori con 17.8%. Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 1.125.000 telespettatori con 4%. Su Rai 3 Che Succ3de? prima puntata: 1.370.000 spettatori con 5%. Un Posto al Sole: 1.789.000 con 6.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.721.000 spettatori con 16.9% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.430.000 con 5.2% e 1.253.000 con 4.5% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.104.000 persone con 7.5% Su Tv8 Guess My Age ha divertito 645.000 persone con 2.3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 602 .000 spettatori con 2.2%.

Ascolti Tv lunedì 26, daytime mattutino

Mattino Cinque vince ancora su UnoMattina

Su Rai 1 UnoMattina: 934.000 con 15.7%. Storie Italiane 917.000 con 15.4% e 932.000 con 12.9%. È sempre mezzogiorno 1.541.000 con 12.2%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 481.000 con 6.2% e 982.000 con 8.2%.

Su Rai 3 Agorà interessa 564.000 spettatori con 8.8%.Elisir: 500.000 con 6.9%.

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.028.000 con 16.6% e 969.000 e 16.6%. Forum: 1.462.000 con 15.5%.

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 123.000 con 1.6% e 184.000 con 1.4%

Su La 7 L’aria che tira 408.000 con 5.3%; L’aria che tira – Oggi 612.000 con 4.7%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 60.000 con 0.9% e 110.000 con 0.7%.

Ascolti Tv lunedì 26, day time pomeridiano

La D’Urso superata ancora da Matano. Ore 14 parte dal 3%.La Guaccero sfiora il 5%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.564.000 con 10.8%. Il Paradiso delle Signore: 2.016.000 con 16.3%. La Vita Diretta: 2.298.000 con 15.5%

Su Rai 2 Ore 14, prima puntata: 476.000 con 3%. Detto Fatto. prima puntata: 622.000 con 4.9%

Su Rai 3 Geo 1.930.000 con 12.8%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 3.069.000 con 22.4%. Pomeriggio Cinque: 2.051.000 con 15.1% e 2.374.000 con 15%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 820.000 telespettatori con 5.5%

Su Italia 1 Big Bang Theory segna 540.000 persone con 4.2%

Su La 7 Tagadà: 436.000 telespettatori con 2.8%

Su Tv8 Amicizie Mortali: 351.000 con 2.4%. Una Seconda Occasione: 240.000 con 1.9%. Vite da Copertina: 182.000 con 1.2%.

Ascolti Tv lunedì 26, seconda serata

La Fialdini con Fame d’amore 2 inizia al 6%

Su Rai 1 Sette Storie: 1.025.000 spettatori con 9.5%

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 266.000 con 2%. Stracult Live Show: 138.000 con 1.9%

Su Rai 3 Fame d’Amore: 904.000 con 6%. Tg3 Linea Notte: 480.000 con 5.8%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live: 797.000 con 20.1%.

Su Rete 4 TV Story Superstore: 144.000 spettatori con 3.4%