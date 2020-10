AmaSanremo è il programma condotto da Amadeus presentato oggi in conferenza stampa. Il primo appuntamento è fissato per giovedì in seconda serata su Rai 1, subito dopo la conclusione della serie Doc Nelle tue mani. Si tratta di cinque puntate in onda dal 29 ottobre fino a giovedì 26 novembre 2020, dalla Sala B di via Asiago a Roma, sede della Radio.

L’obiettivo è selezionare i giovani artisti che approderanno nel 2021 sul palcoscenico del Teatro Ariston.Sono 20 i partecipanti che si confrontano per arrivare alla finalissima che si tiene il 17 dicembre in prima serata con la conduzione di Amadeus.

Vengono valutati da una giuria composta da Morgan, Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi.

Ecco i nomi dei venti concorrenti

Alioth – “Titani” Avincola — “Goal!” Thomas Cheval – “Acqua Minerale” Chico – “Figli Di Milano” Davide Shorty – “Regina” Folcast – “Scopriti” Galea – “I Nostri 20” Gaudiano – “Polvere Da Sparo” Gavio – “La Mia Generazione” Ginevra – “Vortice” Hu – “Occhi Niagara” I Desideri – “Lo Stesso Cielo” Le Larve – “Musicaeroplano” M.E.R.L.O.T – “Sette Volte” Murphy – “Equilibrio” Nova – “Giovani Noi” Scrima –“Se Ridi” Sissi – “Per Farti Paura” Wrongonyou – “Lezioni Di Volo” Greta Zuccoli – “Ogni Cosa Sa Di Te

AmaSanremo conferenza stampa in diretta