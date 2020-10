Martedì 27 ottobre, in diretta dalle 21.20, va in onda la quinta puntata di Matrimonio a prima vista Italia 5. L’appuntamento è su Real Time.

I sei protagonisti si sono sposati senza essersi mai incontrati. Si sono infatti conosciuti direttamente il giorno delle celebrazione delle nozze. Le tre coppie protagoniste sono selezionate da un team di esperti in base alle loro affinità. La scorsa settimana Nicole ed Andrea, Sitara e Gianluca, Luca e Giorgia hanno terminato la luna di miele. Ed ora è arrivato per il loro il momento di affrontare la quotidianità.

Matrimonio a prima vista Italia 5 diretta 27 ottobre, quinta puntata

La diretta inizia con il riassunto della puntata precedente. Le tre coppie hanno terminato il viaggio di nozze. E la coppia più affiatata è quella formata da Luca e Giorgia. Quest’ultima però sta per conoscere l’ex fidanzata di Luca. E tutto potrebbe cambiare. Andrea invece ha sempre più dubbi su Nicole che non rispecchia esteticamente il suo tipo ideale. Mentre Gianluca e Sitara sono sempre più lontani e litigano su qualsiasi sciocchezza.

Giorgia è tornata nella sua abitazione con Luca, per fargli vedere la camera dove ha sempre vissuto. La stanza è colma di foto, di oggetti, di ricordi. Anche Nicole ha portato nel suo appartamento il marito. E’ molto premurosa ma Andrea la reputa sempre più come un’amica e non come una moglie. Invece Gianluca è tornato a casa da solo a Firenze.

Matrimonio a prima vista Italia 5 la convivenza

Nicole ed Andrea hanno lasciato l’abitazione milanese della ragazza e si sono messi in viaggio verso Pesaro, dove vivono i famigliari di lui.

In macchina però Andrea trova finalmente il coraggio di confessare a Nicole che non le piace esteticamente. E Nicole si è sentita offesa. Non comprende perché allora ha tentato sin da subito di avere un approccio fisico con lei. Nonostante la delusione, vuole concedergli ancora un’altra possibilità. Infatti Andrea spera di innamorarsi di lei prima del termine dell’esperimento sociale. Quando insieme visitano l’appartamento in cui vivranno, Nicole ha perso l’entusiasmo iniziale dopo il loro litigio. A posteriori ha scoperto che Andrea non è stato mai sincero.

Nel frattempo Giorgia ha conosciuto i migliori amici di Luca che sono per lui la sua famiglia in quanto non ha più i genitori. La ragazza è prova un po’ di imbarazzo ma l’incontro va nel migliore nei modi.

Intanto Sitara ha preso un treno per Firenze per raggiungere Gianluca. Lei le rimprovera di non averle mai inviato neanche un messaggino durante le ore di lontananza.