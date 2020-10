Chi vuol essere milionario 15 ottobre, concorrente Chris Caraccioli

Questa sera, 15 ottobre alle 21.40, su Canale 5 va in onda la diretta della sesta puntata di Chi vuol essere milionario. Gerry Scotti guida la scalata più importante dell’edizione 2020, quella della Dottoressa Sara Ricciardo. La concorrente pavese legge la domanda numero 14, da 300mila euro.

Chi vuol essere milionario 15 ottobre, chi è la concorrente Sara Ricciardo

La concorrente Sara Ricciardo è un medico di base di Vigevano (Pavia) ed ha poco più di trent’anni. Durante la scorsa puntata, ha dimostrato di curare molti interessi, che vanno dalla musica rock alle arti marziali. Soprattutto, ha dimostrato grande curiosità per gli argomenti più vari, grazie ai quali ha raggiunto la quattordicesima domanda del quiz, da 300mila euro. Ha fissato il traguardo personale alla domanda numero undici, da 30mila euro. Dunque, porterà a casa quella cifra, anche in caso di errore.

A due passi dal milione, Sara Ricciardo ha già utilizzato tutti gli aiuti a disposizione. Tuttavia, nelle ultime domande ha fatto emergere una capacità poco comune di arrivare alla risposta corretta, per di più argomentando in maniera precisa e coinvolgente. Lo stesso Gerry Scotti si è complimentato ampiamente con lei.

È la concorrente ad essere arrivata più avanti in questa quindicesima edizione. In generale, meno di dieci giocatori hanno letto la penultima domanda nella storia ventennale del programma. Mentre, i vincitori finali sono stati solo quattro, l’ultimo dei quali è Enrico Remigio. Prima di lui, Michela De Paoli, Davide Pavesi e Francesca Cinelli.

Al di là delle effettive possibilità di vittoria e della preparazione dimostrata, Sara Ricciardo è riuscita a far passare in secondo piano anche le lentezze del format. Un limite che, forse, quest’anno ha pesato anche sugli ascolti non proprio brillanti di Chi vuol essere milionario.

La diretta

“Raramente nella mia ventennale edizione ho trovato una ragazza così preparata, informata e bella da ascoltare”, dice Gerry Scotti in anteprima.

Poi, il video che sintetizza la scalata della settimana scorsa.

Arriva la quattordicesima domanda, da 300mila euro: “Nel libro ‘Mezzo secolo di ritornelli’ è stata stilata la lista dei brani più presenti nelle classifiche di vendita italiane tra il 1959 e il 2019. Al 1° posto c’è…”. Opzioni: A) Un’estate italiana; B) I bambini fanno oh; C) Il cielo in una stanza; D) Sabato pomeriggio.

Sara Ricciardo, per prima cosa, analizza velocemente le canzoni citate. Ne approfitta per canticchiare e stemperare la tensione. Eccetto Sabato pomeriggio, le conosce tutte. Subito dopo, prova ad interpretare la domanda: si parla della classifica ufficiale dei singoli? Del brano più venduto o di quello che è rimasto per più settimane in classifica? Gerry Scotti le conferma che si tratta del brano per più settimane in classifica.

“Forse, l’epoca d’oro delle classifiche italiane è stata precedente al periodo di Povia”, azzarda la Ricciardo. Si concentra sui brani più vecchi e su quelli nazional-popolari. Come Un’estate italiana, inno dei Mondiali di Italia ’90.

Il conduttore inizia a ventilarle la possibilità di lasciare il gioco con 150mila euro. “Sono un’amante della musica italiana, ma non tanto quanto di quella straniera”, dice Sara Ricciardo. Aggiunge: “Sono indecisa tra Un’estate italiana e Il cielo in una stanza“. In realtà, non riesce a decidere: “Non so davvero dove andare a parare”. “Se fossi con quell’assegno in mano, non lo saprei nemmeno io”, affonda Gerry Scotti.

“Il coraggio non deve diventare superbia, bisogna avere rispetto”, dice Sara Ricciardo annunciando il ritiro con 150mila euro. Avrebbe risposto Un’estate italiana, sbagliando. Con 20 settimane al n°1 e 34 nelle top ten, la canzone più presente è I bambini fanno oh, di Povia.

Chi vuol essere milionario 15 ottobre, diretta, secondo concorrente Chris Joseph Caraccioli



Il secondo concorrente di Chi vuol essere milionario è Chris Joseph, siciliano di Licata (Agrigento). La famiglia ha vissuto a Ravenna, ma lui per anni non si è mosso dal suo angolo siciliano. Ha fatto per la prima volta un viaggio di tredici ore in pullman per i provini del quiz. “Mi ha spinto il desiderio di fare una nuova esperienza, di andare per la prima volta in tv e anche la possibilità di vincere qualcosa”, dice a Gerry Scotti. È uno studente all’ultimo anno di liceo classico, particolarmente espansivo e diretto. Con sé ha portato tre compagni di classe e non i familiari.

Prima domanda: “Il numero unico di emergenza usato nell’Unione Europea è…”. Opzioni: A) 555; B) 911; C) 433; D) 112.

Sa che il 112 è un numero utilizzato in Italia, ma non sa che è diventato da poco il numero unico per tutta Europa. Impiega qualche minuto a rispondere correttamente 112.

Seconda domanda: “Di cosa ha terrore patologico chi soffre talassofobia?”. Opzioni: A) Dei roditori; B) Del mare; C) Delle trasfusioni; D) Delle frane.

Chris Joseph Caraccioli sfoggia le sue conoscenze di greco, risalendo all’etimologia di ciascun termine. Accende correttamente l’opzione B.

Intanto, il concorrente spiega che dopo il liceo vorrebbe frequentare la facoltà di Lettere e Filosofia.

Poi, arriva la terza domanda: “Il Pallone d’oro è un premio calcistico istituito nel 1956 e assegnato dalla testata…”. Opzioni: A) L’Équipe; B) France Football; C) Daily Mirror; D) Marca.

Anche in questo caso, illustra il suo ragionamento per qualche minuto e risponde con l’opzione B. Quella giusta.

Chi vuol essere milionario 15 ottobre, diretta, la quarta domanda a Chris Joseph Caraccioli

A Chi vuol essere milionario del 15 ottobre, per Joseph Caraccioli arriva la quarta domanda: “Secondo lo scienziato cinese Jiang Weisong, i serpenti sarebbero in grado di prevedere…”. Opzioni: A) Gli incendi; B) I temporali; C) Gli uragani; D) I terremoti.

Si perde nei suoi ragionamenti, fino a quando Gerry Scotti non gli fa notare che i serpenti vivono anche sotto terra. A quel punto, risponde con l’opzione D, ed è giusta. Il serpente ha una capacità sopraffina di captare e interpretare anche le minime vibrazioni.

La quinta domanda: “11 luglio 1955: il Presidente Eisenhower firma una legge che obbliga a scrivere delle banconote statunitensi la frase…”. Opzioni: A) Il Signore ci protegga; B) L’America prima di tutto; C) Confidiamo in Dio; D) Libertà e giustizia all’uomo.

Di nuovo, Chris Joseph Caraccioli si incarta nei tentativi di ragionamento senza propendere per alcuna opzione.

Il conduttore, per toglierlo d’impaccio, si offre di aiutarlo, facendo capire di sapere la risposta. Allora, Joseph Caraccioli utilizza l’aiuto Chiedi a Gerry, che gli suggerisce la risposta A. Risposta corretta, che regala al giovane concorrente il primo traguardo, da 3mila euro.

Gerry Scotti mostra al pubblico la banconota da un dollaro statunitense, per spiegare la sua scelta e mostrarne concretamente l’esattezza.

Senza indugi, è il momento della sesta domanda: “Quale tra queste città si trova più a sud?”. Opzioni: A) Avelino; B) Bari; C) Matera; D) Caserta.

Dopo un’indecisione tra Bari e Matera, Chris Joseph Caraccioli accende l’opzione C ed ha ragione.

“Ci tengo molto alla geografia, conosco quasi tutte le capitali del mondo”, dice il ragazzo, prima di sottoporsi ad una breve interrogazione da parte dei Gerry Scotti.

Inoltre, il conduttore lo punzecchia sulle ragazze e lui risponde con qualche imbarazzo di non pensare ancora alle ragazze o ad avere una relazione.

Chris Joseph Caraccioli risponde alla settima domanda

Ora, la settima domanda: “A cosa ha giocato l’astronauta Alan Shepard sulla Luna nel 1971?”: Opzioni: A) Football americano; B) Golf; C) Calcio; D) Tennis.

Azzarda l’opzione B, scherzando sui piccoli crateri della Luna che possono diventare le buche del golf. La risposta è giusta. Scotti racconta che Shepard perse due palline che sono ancora sul suolo lunare.

Scherza di nuovo con Chris Joseph, tirando in ballo l’amica ed esperta in studio Desirée. Le chiede cosa la colpisce del ragazzo e lei risponde che oltre ad essere bravo a scuola è anche estremamente simpatico e disponibile.

Segue l’ottava domanda: “‘La prima colazione è il pasto più importante della giornata’, è una frase resa popolare nel 1917 da…”. Opzioni: A) Un atleta; B) Un pubblicitario; C) Una pediatra; D) Una dietista.



Chris Joseph ragiona. Crede che un atleta potrebbe dirlo perché consapevole dell’importanza dell’alimentazione per avere le giuste energie. Il pubblicitario potrebbe dirlo per vendere un prodotto e un pediatra per curare la crescita di un bambino. La dietista è l’indiziata numero uno, per ovvie ragioni legate al suo lavoro. Il concorrente ritiene che gli slogan pubblicitari non fossero così diffusi e che gli atleti non avessero ancora un’attenzione marcata per l’alimentazione.

Per togliersi gli ultimi dubbi, utilizza l’aiuto del 50:50, su suggerimento di Gerry Scotti. Infine, risponde correttamente con l’opzione D.

La frase fu pubblicata da un giornale diretto da John Kellog’s (lo stesso dei cereali), ma era stata scritta dalla dietista Lenna Cooper.

Con un’eventuale vincita, Chris Joseph spiega che vorrebbe pagarsi parte degli studi universitari, poi aiutare economicamente i genitori e viaggiare. “Vorrei viaggiare in Italia, prima di andare all’estero”.

Prima di continuare, sceglie di fissare il traguardo personale alla domanda successiva, la nona da 15mila euro.

Chi vuol essere milionario 15 ottobre, diretta, Chris Joseph Caraccioli fissa il traguardo a 15mila euro

La nona domanda, dunque, diventa uno snodo fondamentale della sua scalata. Ecco il quesito: “Una di queste quattro coppie di personaggi NON si è mai incontrata. Quale?”. Opzioni: A) Elisabetta II e Papa Francesco; B) Vladimir Putin e Kim Jong-un; C) Donald Trump e il Dalai Lama; D) Barack Obama e Xi Jinping.

Chris Joseph Caraccioli riesce ad argomentare con una padronanza sorprendente. Tramite ragionamento, accende la risposta C. Quella giusta.

“Sono senza parole”, dice Gerry Scotti, riconoscendo che il concorrente non solo ha indovinato, ma ha anche ragionato con argomenti perfetti.

Lo stesso conduttore chiede a Chris se ha intenzione di fare anche acquisti frivoli con la vincita. Lui risponde che gli piacerebbe comprare un almanacco degli sportivi olimpionici. Scotti prende un impegno: “Se lo troviamo, te lo regalo io”. Inoltre, il giovane dice che gli piacerebbe scrivere un libro sulla mitologia greca e ricostruirne la genealogia.

La decima domanda: “Di cosa parliamo quando parliamo di ‘Effetto Streisand’?”. Opzioni: A) Una bambina prodigio; B) Una censura che diventa virale; C) Arrivare secondi ai premi; D) Sentirsi più brava che bella.

Non sa da dove cominciare e su consiglio di Gerry Scotti utilizza lo Switch – cambia la domanda. A caso, ma avrebbe indovinato rispondendo con l’opzione B. La Streisand chiese la rimozione di alcune foto dal web, ma ebbe come effetto quello di renderla virale.

La nuova domanda numero dieci: “Quale grande regista fu figlio di Roberto Roberti, anche lui regista, pioniere del cinema muto italiano?”. Opzioni: A) Vittorio De Sica; B) Sergio Leone; C) Pier Paolo Pasolini; D) Luchino Visconti. Pur conoscendo i registi, Chris brancola nel buio.

Piuttosto che rispondere casualmente, utilizza l’aiuto dell’esperto in studio. È Desirée, sua compagna di classe ed amica. Istintivamente, gli suggerisce la risposta B. È corretto.

Chi vuol essere milionario 15 ottobre, diretta – Undicesima domanda Chris Caraccioli

Desirée ha regalato, di fatto, 20mila euro al Chris Caraccioli. Sergio Leone aveva firmato il suo capolavoro, Per un pugno di dollari, con il nome di Bob Robertson. Tradotto, significa figlio di Roberto Roberti.

Senza più aiuti, ma con molta tranquillità, il concorrente ora può proseguire con l’undicesima domanda, da 30 mila euro.

Eccola: “Walter Arnlold è ricordato come il primo automobilista multato. Per quale infrazione gli fu comminata la contravvenzione nel 1896?”. Opzioni: A) Divieto di sosta; B) Eccesso di velocità; C) Guida senza patente; D) Guida in stato d’ebbrezza.

Caraccioli prova a ragionare. Tende ad escludere la patente, perché crede possa essere stata introdotta successivamente. Lo stesso pensa del divieto di sosta e dell’eccesso di velocità. Sebbene, riconosca che quelle infrazioni potessero essere riscontrate anche senza particolari norme.

Infatti, sceglie con coraggio di accendere la risposta B. Con grossa sorpresa di tutti, è la risposta giusta e gli regala l’assegno da 30mila euro.

Il primo automobilista ad essere multato nella storia fu Walter Arnold, a Paddock Wood, in Inghilterra. Nella cittadina vigeva il limite di 3km/h e lui andava a 13km/h con la sua Benz. Fu fermato da un agente in bicicletta.

Chi vuol essere milionario 15 ottobre finisce qui

Il diciottenne Chris Joseph Caraccioli ha dimostrato dall’inizio della scalata di avere una preparazione sorprendente per la sua età. Tuttavia, i ragionamenti nelle prime domande sono sembrati troppo poco efficaci per lasciar pensare ad un percorso lungo. Invece, andando avanti ha perfezionato le riflessioni e grazie ad un buono e molto fortunato utilizzo degli aiuti ora potrà giocarsi la risposta alla domanda da 70mila euro.

Non ha più aiuti a disposizione, però ha fissato il traguardo personale a quota 15mila euro. Anche se dovesse sbagliare, è una cifra comunque soddisfacente per un ragazzo come lui.

Dopo i 150mila euro vinti da Sara Ricciardo, dunque, Chi vuol essere milionario del 15 ottobre ha regalato un’altra sorpresa.