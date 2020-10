Fratelli di Crozza torna questa sera, venerdì 30 ottobre, con la settima puntata della nuova edizione dell’one man show. Su NOVE dalle 21.25, il comico genovese analizza i fatti di cronaca della settimana appena trascorsa attraverso le parodie di politici e Vip.

Tra le parodie proposte sette giorni fa, il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il Premier, dopo aver ingaggiato Chiara Ferragni e Fedez per sensibilizzare i giovani sull’uso della mascherina, si affida ad Amadeus per combattere l’evasione fiscale. Abbiamo visto anche il governatore del Veneto Luca Zaia, intento a spiegare il suo piano di sanità pubblica. E il monologo di Maurizio Crozza sul caso sulla rete di corruzione che coinvolgerebbe la Regione Lombardia.

Come sempre, la conclusione di ogni puntata è affidata alla collaudata imitazione di Vittorio Feltri.

Il comico genovese e la sua spalla storica Andrea Zalone hanno raggiunto, nella scorsa puntata, ascolti pari al 5,8% di share con oltre 1,4 milioni di telespettatori sintonizzati.

Vi ricordiamo che potete seguire in diretta il programma sul sito in streaming DPlay. Sul quale sono anche caricate le puntate precedenti e le singole imitazioni estrapolate da Fratelli di Crozza.

Fratelli di Crozza 30 ottobre, la diretta

“Lockdown o non Lockdown. Chiudere o non chiudere questo è il problema.” esordisce, in una parodia del famoso monologo dell’Amleto, Maurizio Crozza, con in mano un filone di pane. Il primo argomento della serata è il Covid, e la nuova ondata dei contagi che ha spinto i virologi gli uni contro gli altri.

“L’ultima sfida fra medici è questa, quella fra Galli e Zangrillo” continua Crozza. Il comico ricorda agli spettatori che nei giorni scorsi Zangrillo “ha dato del terrorista a Galli”. Poi, inizia la parodia proprio del professor Alberto Zangrillo.

“Allora, il virus clinicamente è molto. E’ tornato a mordere, morde molto, ahia! E basta! Sitz!” dice Crozza-Zangrillo a “un cucciolo di Covid che abbiamo preso a marzo”. Poi, se la prende con il professor Massimo Galli, “Un sessantottino col bargiglio” lo definisce.