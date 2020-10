Tale e Quale Show diretta 30 ottobre, scaletta, ordine di uscita, eliminati

Alle 21:25 di questa sera, venerdì 30 ottobre, su Rai 1 va in onda in diretta la settima puntata di Tale e Quale Show. Conduzione inedita da parte di Carlo Conti, che guiderà il varietà da casa dopo esser risultato positivo al coronavirus.

È la prima serata dedicata al Torneo dei Campioni e va in scena dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La regia è di Maurizio Pagnussat.

Tale e Quale Show diretta 30 ottobre, Carlo Conti conduce da casa il Torneo dei Campioni

La notizia più sorprendente per il pubblico di Tale e Quale Show è arrivata nella giornata di mercoledì: Carlo Conti è positivo al coronavirus. Il conduttore toscano ha fatto sapere di stare bene e questa sera sperimenterà la conduzione in diretta da casa. Le sue veci in studio le farà Giorgio Panariello, già membro della giuria capitanata da Loretta Goggi, insieme a Vincenzo Salemme e Gabriele Cirilli. Da segnalare, inoltre, che il giudice speciale della settima puntata sarà Carlo Verdone.

Tale e Quale Show del 30 ottobre non dovrebbe subire grossi stravolgimenti, ma l’assenza fisica di Carlo Conti cambierà senz’altro la routine dello spettacolo.

Anche perché, da oggi inizia il Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2020. Tre puntate in cui si sfideranno i migliori sei dell’edizione 2020 e i migliori quattro dell’edizione 2019.

Ecco i dieci imitatori che si contenderanno il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2020:

Pago

Virginio

Barbara Cola

Carolina Rey

Giulia Sol

Sergio Muniz

Francesco Monte

Jessica Morlacchi

Lidia Schillaci

Agostino Penna

Le imitazioni con cui si cimenteranno saranno una sorpresa per tutti, dato che al momento non sono state comunicate.

Nell’ultima puntata, Pago ha vinto l’edizione di quest’anno davanti a Virginio e Barbara Cola. Eliminazione a sorpresa, invece, per Francesca Manzini, con Francesco Paolantoni, Luca Ward e Carmen Russo.

Infine, ricordiamo che sono quattro i Coach impegnati nella preparazione del cast: Emanuela Aureli, Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci. Al Maestro Pinuccio Pirazzoli e alla sua orchestra il compito di suonare dal vivo i successi reinterpretati durante al puntata.

La diretta

Carlo Conti ha fatto una prima fugace apparizione durante il collegamento in anteprima con il Tg1 condotto da Francesco Giorgino. È sembrato particolarmente disteso e pronto alla sua prima conduzione da remoto. Non ha svelato come gestià la trasmissione, anche se in giornata ha pubblicato sul suo profilo Instagram le decine di fogli con la scaletta e il gobbo fatto in casa con cui si aiuterà.