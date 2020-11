Martedì 3 novembre, in diretta dalle 21.20 su Real Time, va in onda l’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 5. Sette giorni fa Sitara e Gianluca, Nicole ed Andrea, Luca e Giorgia sono rientrati dal viaggio di nozze. Ed hanno affrontato i primi giorni di convivenza coniugale. La coppia più affiata è quella di Luca e Giorgia. Mentre la più litigiosa è quella di Sitara e Gianluca. Invece Nicole ed Andrea, dopo alcune incomprensioni, sembrano aver ritrovato la serenità.

Nella puntata finale dello show i protagonisti devono decidere se rimanere insieme o separarsi definitivamente.

Matrimonio a prima vista Italia 5 diretta 3 novembre, ultima puntata

La diretta del 3 novembre inizia con il riassunto del percorso delle coppie, dal matrimonio al viaggio di nozze, alla convivenza. Mentre Luca e Giorgia si godono una cena casalinga a base di pesce, Sitara e Gianluca cercano di mantenere l’equilibrio ritrovato, andando a mangiare in un ristorante.

Sitare non mette mai da parte lo smartphone. Trascorre tutta la serata fotografando le singole portate. Ma Gianluca non gradisce che tenga il cellulare a tavola. L’indomani visitano insieme Firenze. Durante il loro giro in città, Gianluca acquista delle cartoline da inviare ai famigliari di Sitara. E la ragazza lo aiuta nella stesura delle dediche.

Invece a Milano Nicole costringe Andrea a fare shopping assieme a lei. La ragazza desidera che il marito cambi un po’ look, vestendo in maniera più elegante. Successivamente si separano per qualche giorno perché deve tornare nel ristorante di famiglia a Pesaro.

Matrimonio a prima vista Italia 5

Luca ha deciso di aprire il suo cuore facendo vedere a Giorgia, alcune foto d’infanzia. Luca è restio a parlare del suo passato in quanto non ha più genitori. La sua famiglia sono la sorella e gli amici di sempre. Ed ora anche la moglie.

Da quando i genitori sono deceduti, Luca non è mai riuscito ad andare al cimitero. E spera che Giorgia lo aiuti ad affrontare questa difficoltà, recandosi lì insieme. Dopodiché fanno shopping per personalizzare il loro appartamento. Ma nel B&B che gestiva Luca rimarranno solo un mese. Inoltre Giorgia fantastica sui nomi dei loro figli.

Nicole invece, terminato il lavoro riesce a raggiungere il marito in Emilia Romagna. Per l’occasione gli ha preparato uno scherzo, presentandosi con una parrucca castana. Ma Andrea la preferisce rossa anziché mora. Il ragazzo per sorpresa ha inserito nel menù del suo ristorante la Pizza Nicole.

Infine il professor Fabrizio Quattrini si collega con Gianluca e Sitara per un confronto. La coppia ha bisogno del suo supporto per ritrovare i loro punti di affinità.