Stasera in Tv mercoledì 4 novembre. Su Rai 3 Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Mentre Cine 34 trasmette il film commedia del 2018 con Fabrizio Bentivoglio, Sconnessi.

Stasera in Tv mercoledì 4 novembre 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda Ulisse il piacere della scoperta con Alberto Angela. Rivediamo la puntata dedicata ai luoghi dove è ambientato il romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. E l’omonimo film di Luchino Visconti del 1963. Si inizia da Palermo: nel Palazzo Valguarnera Gangi dove fu girata la celebre scena del ballo tra Alain Delon e Claudia Cardinale.

Inoltre su Rai 3, alle 21.25, è previsto il programma di attualità Chi l’ha visto? Con Federica Sciarelli. La giornalista torna, tra gli altri, sul caso di Giulia Sabatino, la ragazza trovata morta a Tortoreto (in Abruzzo) il 1 settembre 2015. Al tribunale di Teramo è in corso il processo per pedopornografia in cui è coinvolto l’uomo che la vide per ultimo, nel giorno della sua morte.

Invece su Rete 4, dalle 21.25, va in onda il programma di approfondimento Stasera Italia Speciale con Barbara Palombelli. La giornalista si occupa delle elezioni americane. La sfida è tra Joe Biden e Donald Trump che auspica la riconferma come Presidente degli Stati Uniti.

Infine Canale 5, alle 21.25, manda in onda All together now. Michelle Hunziker torna al timone della terza edizione della competizione musicale. I concorrenti in gara vengono valutati dal Muro Umano, formato da 100 cantanti ed esperti di musica. E dalla giuria formata da J Ax e da alcune new entry. Si tratta di Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

Stasera in Tv mercoledì 4 novembre 2020 film in onda sulle reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.25, è previsto il film drammatico del 2018, Resta con me con Sam Claflin. A Tahiti lo skipper Richard Sharp e la giovane Tami, si innamorano. Quando lui riceve un’interessante proposta di lavoro, lei accetta di seguirlo. Ma la coppia verrà travolta da un uragano.

Invece su Italia 1, alle 21.25, va in onda il film avventura del 2016, The great wall con Matt Damon. Dopo aver preso parte a molte battaglie, il mercenario William Garin viene rapito. E’ stato sequestrato da un gruppo di guerrieri che combatte contro le forze soprannaturali della Cina del XV secolo.

I film trasmessi su Rai Movie, Cine34

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2016, 7 minuti, con Fiorella Mannoia. L’azienda tessile Varazzi, per evitare la chiusura, decide di fondersi con un’altra azienda. Ma i dirigenti chiedono alle operaie di sacrificare i 7 minuti di pausa giornalieri.

Infine Cine34, alle 21.10, va in onda il film commedia del 2018, Sconnessi con Fabrizio Bentivoglio. Tutti i membri di una famiglia allargata si ritrovano in uno chalet di montagna senza alcuna connessione internet. Sarà l’occasione per prendersi del tempo per confrontarsi.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film storico del 2005, Le crociate, con Orlando Bloom. Il maniscalco Baliano, dopo aver perso la moglie, incontra casualmente il padre. L’uomo ha combattuto per anni in Oriente. E chiederà a Baliano di unirsi a lui nelle crociate.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film documentario del 2016, The Beatles: eight days a week- the touring years. Il film è incentrato sulla prima parte della carriera della band inglese (1962-1966) attraverso immagini rare ed inedite. Sono gli anni dell’esplosione del loro successo.

Infine Premium Cinema 3, alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2019, Croce e delizia con Alessandro Gassman. Due padri, dopo aver scoperto di essere omosessuali, decidono di convolare a nozze. Ma la notizia del matrimonio metterà in crisi le rispettive famiglie.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2019, Jesus Rolls- Quintana è tornato con John Turturro. Quintana dopo essere uscito di galera si unisce ad una coppia di disadattati. Il loro rapporto migliora quando fuggono insieme dalla furia di un uomo che vuole ucciderli.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2019, Cattive acque con Mark Ruffalo. Il film, tratto da una storia vera, racconta la storia di Robert Billot. E’ un avvocato che ha portato avanti la battaglia contro un’importante azienda chimica che svuota da decenni i rifiuti tossici nel lago della Virginia.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2004, Bailey- Il cane più ricco del mondo. Una milionaria lascia tutta l’eredità al proprio cane. Così il nipote escogita un piano per rapirlo con il fine di sopprimerlo. Ma una bambina rovinerà i suoi piani.

Infine su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film fantascienza del 2002, Equilibrium con Christian Bale. In un futuro apocalittico, gli esseri umani sono obbligati ad assumere un medicinale che annulla le emozioni. Ma se qualcuno tenta di non assumere il farmaco…

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2019, Accuse e bugie con Kate Vernon. Liz si trova nelle Hawaii per festeggiare il suo anniversario di nozze. Ma quando il marito muore misteriosamente, Liz è accusata di omicidio. Dovrà trovare le prove per dimostrare la sua innocenza.