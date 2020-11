Il Collegio 5 diretta 3 novembre, puntata, alunni, eliminati, dove è girato

Alle 21:20 di questa sera, martedì 3 novembre 2020, vi raccontiamo in diretta la seconda puntata de Il Collegio 5, in onda su Rai 2. Per gli alunni del Convitto Regina Margherita di Anagni, prosegue la conoscenza con i professori. Mentre, le regole della scuola impongono il traumatico taglio dei capelli. L’edizione 2020 conta otto puntate complessive, ambientate nel 1992. La voce narrante è di Giancarlo Magalli.

Il Collegio 5 diretta 3 novembre, la seconda puntata

Sette giorni fa, a Il Collegio 5 sono iniziate le selezioni e l’ambientamento nel Convitto Regina Margherita di Anagni (Frosinone). Dei 21 alunni che hanno provato ad entrare, non hanno superato la prima puntata Luca La Polla e Mishel Gashi. Per tutti gli altri, si sono spalancate le porte del collegio. Ecco come si chiamano:

Alessandro Andreini, 16 anni, da San Giovanni in Marignano – RN

Linda Bertollo, 14 anni da Ivrea

Sofia Cerio 15 anni da Pesaro

Maria Teresa Cristini 14 anni da Sant’Olcese – GE

Marco Crivellini 16 anni da Roma

Bonard Dago 17 anni da Zero Branco – TV

Andrea Di Piero 16 anni da Fiuggi – FR

Giordano Francati, 17 anni da Roma

Ylenia Grambone 16 anni da Vallo della Lucania – SA

Alessandro Guida 15 anni da Civitavecchia RM

Giulia Matera, 15 anni da Salerno

Rebecca Mongelli 15 anni da Sesto Fiorentino FI

Aurora Morabito 17 anni da Savona

Giulia Marina Scarano 14 anni da Manfredonia FG

Luna Scognamiglio, 17 anni da Vietri sul mare – SA

Rahul Teoli 15 anni da Piombino – LI

Usha Teoli 17 anni da Piombino LI

Davide Vavalà 16 anni da Bologna

Luca Zigliana 15 anni da Zanico – BG

Tuttavia, nessuno dei ragazzi può sentirsi certo del posto. Del resto, tra prove didattiche e intemperanze, rischieranno di continuo l’eliminazione.

Ma il primo momento saliente della puntata sarà il consueto taglio dei capelli agli alunni. Un rito utilizzato simbolicamento per imporre la disciplina. Eppure ci sarà un momento per divertirsi: sarà quello in cui i ragazzi balleranno su Ragazzo fortunato di Jovanotti.

La diretta

La seconda settimana de Il Collegio 5 inizia con il risveglio brusco ad opera dei sorveglianti Lucia Gravant e Massimom Sabet. Le prime scintille arrivano con l’alunna Giulia Scarano. Non riesce a capire perché debbano avere tempi così ferrei per prepararsi al mattino.

Ma il discorso del Preside Paolo Bosisio è tutto per la presentazione di un nuovo alunno. Si chiama Simone Bettin, ha 16 anni e arriva dalla provincia di Pisa. La motivazione ufficiale del ritardo è un contrattempo lungo il percorso per raggiungere Il Collegio.

Bettin si presenta con un atteggiamento spavaldo, ammettendo di essere un narcisista pronto a sedurre qualunque ragazza. Secondo lui, è impossibile resistere al suo fascino. E promette battaglia al Preside e ai sorveglianti.

Poi, arriva il momento più difficile per i partecipanti: bisogna tagliare i capelli.