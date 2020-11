Chi vuol essere milionario 5 novembre 2020, diretta, concorrenti, domande

Questa sera, giovedì 5 novembre alle 21:45, Gerry Scotti conduce su Canale 5 la nona puntata di Chi vuol essere milionario 2020. È una puntata aggiuntiva, rispetto alle otto previste inizialmente, figlia di un evidente cambio di strategia di Mediaset. Al momento, non sappiamo se ne seguiranno altre. In ogni caso, l’appuntamento inizia con la scalata di un nuovo concorrente verso il milione .

Chi vuol essere milionario 5 novembre 2020, nona puntata del quiz con Gerry Scotti

Giovedì scorso, Gerry Scotti ha salutato il suo pubblico come nel più classico dei finali di stagione. Con i ringraziamenti al pubblico, agli autori e alla produzione di Chi vuol essere milionario. In effetti, le puntate previste per l’edizione autunnale del 2020 erano otto e avrebbero dovuto concludersi proprio una settimana fa.

Tuttavia, negli ultimi giorni Canale 5 ha ripreso a sorpresa la promozione del programma, annunciando una nuova puntata. Un cambio di strategia da parte di Mediaset, di cui al momento non si conoscono i dettagli.

Intanto, l’ultimo concorrente a sedersi di fronte a Gerry Scotti è stato il piemontese Valerio Liprandi. Avvocato trentaseienne, personaggio interessante e per alcuni versi eccentrico. Soprattutto, molto preparato, tanto da arrendersi solamente alla quattordicesima domanda. Ha vinto 150mila euro.

L’edizione 2020 di Chi vuol essere milionario ha regalato finora un buon numero di protagonisti da seguire. Due di loro, Sara Ricciardo e Valerio Liprandi, hanno anche vinto 150mila euro, arrivando a leggere la quattordicesima domanda.

